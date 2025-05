Lavanderia especializada em tênis é novidade em Porto Alegre

Localizada no bairro Moinhos de Vento, a lavanderia New Shoes chega a Porto Alegre com o objetivo de ser referência para quem quer recuperar aquele tênis que está guardado na sapateira, seja por sujeira, manchas ou pequenos danos. Com sede matriz em Joinville, Santa Catarina, a franquia do Moinhos é a primeira do Rio Grande do Sul e a nona já inaugurada no total.



O processo da lavagem dos tênis passa por uma série de etapas através de equipamentos próprios para cada uma delas. Além das escovas giratórias com cerdas de diferentes espessuras, pensadas para todos os tipos de tecidos, a New Shoes conta com uma secadora que esteriliza os tênis e comporta até 25 pares por hora. É por lá que os calçados passam após saírem do processo de enxágue, que conta com o auxílio de uma centrifugação rápida.



A última etapa é a clarificação. Através de uma máquina chamada de time machine, os tênis permanecem expostos a raios UV, removendo o amarelado e deixando branco novamente. “ O grande diferencial é justamente você ter todo o processo que leva o tênis de um estado sujo para um nível de excelência no acabamento, que é impossível se ter lavando em casa ”, ressalta Elton Matos, proprietário da franquia.



Assim que os clientes entregam os calçados, os funcionários analisam e indicam qual serviço deve ser realizado, que pode ir desde uma higienização externa até uma restauração mais complexa, com reparos como pintura. “Normalmente, o prazo que nós damos é de 7 dias úteis para a retirada, mas também temos o serviço express, que o cliente ‘fura a fila’ e a gente consegue entregar em 24 horas”, explica Winicius Machado, gerente da unidade.

LEIA TAMBÉM > Nova cafeteria no 4º Distrito aposta em tendência de festas diurnas



A origem da empresa vem do conhecimento dos fundadores em um ramo semelhante ao de lavanderias de tênis. “Eles são do mesmo grupo que se chama Doutor Sofá. São especialistas em higienização de tecidos de vários tipos, então começaram a pensar onde poderiam utilizar essa expertise de mais de 10 anos para ampliar a área de atuação, e abriram a New Shoes”, conta Elton.



Elton compreende que a alta demanda da New Shoes, que já conta com uma média de 40 calçados lavados por dia, tem a ver com uma mudança de parâmetros da moda. “O mercado mudou muito de uns 15 anos para cá. Sou do ramo de lavanderia tradicional, então peguei essa transição. Quando a gente visitava um cliente, ia para uma reunião, era sempre com roupa social. Hoje, todo mundo usa calça jeans, camiseta. Dentro desse contexto, o tênis se tornou um objeto de status, de estilo, uma representação da personalidade das pessoas. É uma quebra no dress code”, reflete o franqueado.



Além da utilidade de restaurar tênis em bom estado, algumas pessoas procuram a New Shoes atrás do valor emocional de algumas peças. “É bem comum as pessoas quererem guardar algum calçado que usaram num casamento, que foi utilizado no nascimento de alguém, ou o tênis que estava usando no dia do primeiro encontro com a namorada, por exemplo”, revela Elton. A origem da empresa vem do conhecimento dos fundadores em um ramo semelhante ao de lavanderias de tênis. “Eles são do mesmo grupo que se chama Doutor Sofá. São especialistas em higienização de tecidos de vários tipos, então começaram a pensar onde poderiam utilizar essapara ampliar a área de atuação, e abriram a New Shoes”, conta Elton.Elton compreende que a alta demanda da New Shoes, que já conta com uma média de 40 calçados lavados por dia, tem a ver com uma mudança de parâmetros da moda. “O mercado mudou muito de uns 15 anos para cá. Sou do ramo de lavanderia tradicional, então peguei essa transição. Quando a gente visitava um cliente, ia para uma reunião, era sempre com roupa social. Hoje, todo mundo usa calça jeans, camiseta. Dentro desse contexto,. É uma quebra no dress code”, reflete o franqueado.Além da utilidade de restaurar tênis em bom estado, algumas pessoas procuram a New Shoes atrás do. “É bem comum as pessoas quererem guardar algum calçado que usaram num casamento, que foi utilizado no nascimento de alguém, ou o tênis que estava usando no dia do primeiro encontro com a namorada, por exemplo”, revela Elton.

Endereço e horário de funcionamento da New Shoes



A lavanderia New Shoes fica na rua Professor Carmen de Souza Santos, nº 210, no Moinhos de Vento. O horário de funcionamento nos dias de semana é das 8h30min às 18h30min, já no sábado, das 9h às 12h30min. O WhatsApp para contato é através do número (51) 99747-6940.