Nova cafeteria no 4º Distrito aposta em tendência de festas diurnas

A Xox Coffeeclub, novidade no Quarto Distrito, surgiu para atender às demandas dos novos hábitos de consumo. Num ambiente que se divide entre área interna e externa, a cafeteria foge do funcionamento padrão do segmento. É um local de festa, com música, mas com foco no café e na operação diurna. O espaço pretende ser aconchegante, com lugares para sentar, lanches e, é claro, um bom cafezinho.



Dados do Relatório Covitel apontam que o número de jovens de 18 a 24 anos que consomem álcool três vezes ou mais por semana caiu no período que compreende o intervalo entre pré e pós-pandemia, de 10,7% em 2019 para 8,1% em 2023 - ano da publicação do relatório. A pesquisa revela uma informação inédita: pela primeira vez, pessoas desta faixa etária não lideram a porcentagem em comparação com outras idades, ficando atrás das pessoas de 45 a 54 (9,1%) e de 55 a 64 anos (8,7%).



Essas informações revelam que há uma tendência de comportamento nas gerações mais jovens associadas a um estilo de vida mais saudável. “A gente quer atender a uma mudança que está acontecendo no mundo todo, que é uma queda no mundo noturno, e suprir essas novas demandas através do nosso negócio”, observa um dos sócios da Xox, Rafael Schutz.

EVANDRO OLIVEIRA/JC

Sócio de Rafael, Gil também observa as novas tendências. “Nossa ideia de fazer uma cafeteria com uma roupagem diferente bateu muito com as nossas pesquisas, porque aquilo que a gente já fazia, que são as festas, estavam rolando de dia. Então, tem dias que nós vamos ter um DJ 11h da manhã aqui para a galera vir, passar o dia e tomar um café. Esse é um ponto chave, é nosso diferencial e está acontecendo em vários lugares do mundo”, destaca Gil.

A dupla, que também é proprietária do Cortex, casa noturna vizinha da Xox, conta que o novo negócio surgiu do desejo de expandir. “Nós queríamos ampliar para fazer um outro negócio, então pegamos este imóvel que é colado no Cortex. A ideia inicial era fazer um bar num formato parecido com o do Cortex, mas com outro público, outro estilo musical. Uns 40 dias antes da abertura, começamos com a ideia de talvez vender café no bar, porque a gente gosta muito e achou que tinha que ter uma máquina. A faísca da ideia foi essa, ‘será que aqui não pode ser um café?’”, lembra Gil.



A criação do Xox também foi uma forma de suprir uma necessidade que os sócios percebem existir no Quarto Distrito. “É uma região mais noturna e não tem muitos cafés. Queremos trazer essa nova característica para cá, de valorizar a rua . Então, queremos melhorar a iluminação, ter bancos para a galera poder curtir aqui na frente e para o pessoal poder se sentir seguro no Quarto Distrito também”, explica Rafael.

O ambiente é outro destaque da Xox. Com paredes azuis, painéis luminosos, cadeiras transparentes e mesas de superfície refletiva, o local é pensado para chamar atenção nas fotografias. "Nós tínhamos referências, que fosse um ambiente mais vibrante. Aquele impacto da pessoa ver uma foto e pensar 'bah, aonde é isso?'. A Gabriela Paganelli foi a designer de interiores que nos ajudou muito a botar nossas ideias em prática", explica Gil.

EVANDRO OLIVEIRA/JC

O ambiente é reflexo do momento vivido pelos sócios. “Esse modelo de negócio está muito de acordo com o nosso lifestyle atual, assim como quando a gente teve o nosso primeiro negócio juntos, uma balada convencional, noturna, escura, underground. Fomos evoluindo junto também, e o Xox representa muito isso. É muito mais fácil planejar a estratégia do teu negócio quando tu fazes isso pensando na tua essência ”, pontua Rafael.



O ambiente é reflexo do momento vivido pelos sócios. "Esse modelo de negócio está muito de acordo com o nosso lifestyle atual, assim como quando a gente teve o nosso primeiro negócio juntos, uma balada convencional, noturna, escura, underground. Fomos evoluindo junto também, e o Xox representa muito isso. É muito mais fácil planejar a estratégia do teu negócio quando tu fazes isso pensando na tua essência", pontua Rafael.

O cardápio conta com diversos cafés produzidos com insumos de empresas parceiras da Xox, como Baden e Nude, além de bebidas geladas e opções de comidas rápidas. "É uma lógica de ter menos variedade para ser mais prático, não aqueles cardápios de 10 páginas de opções. Simples, prático, com opções veganas, até para a gente ir sentido a aceitação", afirma Rafael. "É um cardápio inicial, para o pessoal poder até comer em pé", completa Gil.

Endereço e horário de funcionamento da Xox Coffeeclub

A Xox Coffeeclub está localizada na rua Álvaro Chaves, nº 34, bairro Floresta, no Quarto Distrito, em Porto Alegre. O horário de funcionamento é de 17h até meia-noite nas sextas-feiras, de 11h às 23h nos sábados e de 11h às 20h nos domingos. A primeira cofferparty da Xox acontece no dia 18 de maio.