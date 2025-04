Negócio do Bom Fim especializado em cucas abrirá unidade em shopping de Porto Alegre

Operando desde 2020 no bairro Bom Fim, em Porto Alegre, a Da Vó se prepara para expandir. Em breve, o negócio abrirá uma loja no Pontal Shopping. O foco da nova operação é atender o fluxo de turistas que passam pelo espaço e também a demanda do parque em frente ao shopping.

Marla Kappaun, nome à frente do negócio, conta que era um desejo abrir uma unidade na Zona Sul ou na Zona Norte, já que hoje a única operação da marca fica em uma região central. "Inicialmente, pensava em um ponto só de delivery, um espaço bem pequeno, mas surgiu esse contato com o shopping e acabamos mudando a estratégia", conta a empreendedora. Um dos pontos que impulsionou a decisão foi contar com estacionamento - tema que é desafiador na unidade matriz do Bom Fim. "Nós não pretendemos sair do Bom, é a nossa matriz, onde tem a nossa produção e nos sentimos muito bem aqui, mas não tem onde estacionar", pondera sobre o bairro.

A loja de cucas ficará no térreo do shopping, o que, para Marla, será estratégico. " É uma área que tem contato com o parque. A cuca, com chimarrão, faz total sentido. Também é um shopping que recebe muito turista pela questão do hotel e por ter uma vista muito linda . Toda esse aspecto turístico e essa possibilidade de consumo da cuca com o chimarrão converge para a decisão de ir para o shopping", ressalta.

A previsão é que a Da Vó comece a operar no Pontal Shopping em junho. Mesmo durante a fase de obras, a empreendedora já percebe diferenças entre tocar um negócio em um ponto de rua e dentro de um shopping. "Quando estamos em um loja própria, de rua, as decisões são tomadas todas por mim. No shopping, tomo a decisão, mas preciso de aprovação do shopping sempre. A questão do horário impacta muito no desafio de pessoas. Em uma loja de rua, nós podemos escolher não abrir no domingo, mas quando vai para shopping não tem essa opção. Mas são desafios que fazem parte para viver os benefícios que o shopping traz", avalia Marla, que enxerga na expansão uma projeção da marca. "Estamos tendo uma receptividade, uma aceitação, vemos que as pessoas ficaram animadas, dizendo que vão ir. A clientela mais fiel nos questionou se íamos sair do fim, e não vamos. Mas nossa expectativa para o Pontal é bem boa. A marca vai ganhar uma visibilidade maior, porque lá a circulação é muito maior que no Bom Fim", afirma.

Endereço e horário de funcionamento Da Vó

A unidade do Bom Fim das cucas Da Vó fica na rua Garibaldi, nº 1187, e opera de segunda-feira a sábado, das 10h às 18h30min. No Pontal Shopping, a previsão de abertura é em junho.