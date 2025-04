Com a proposta de democratizar o vinho, bar é novidade no entorno da Redenção

O Meio Cheio (@meio.cheio.poa) é o novo bar de vinhos do bairro Farroupilha. Localizado entre o Bom Fim e a Cidade Baixa, a aposta dos amigos Greice Chini e Nino Backes, dupla à frente do negócio, é desenvolver um espaço acessível e simplificado para o consumo da bebida na Capital.



O Rio Grande do Sul é o maior produtor de vinho do Brasil, com 539 vinícolas em atividade contabilizadas no último ano pela Secretaria da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação (Seapi). E na visão de Greice e Nino, era curioso pensar na presença tímida de bares voltados especialmente à bebida por aqui. De acordo com eles, diferentemente do Rio Grande do Sul, estabelecimentos que comercializam o vinho como uma bebida para momentos cotidianos, como a cerveja, são populares em regiões como São Paulo, Curitiba, Florianópolis ou Salvador.

Além disso, o aumento dos wine bars, como são chamados, possui fundamento. Segundo a Wine Intelligence, entidade que estuda hábitos do consumidor de vinhos, o mercado brasileiro passou de 22 milhões para 44 milhões de apreciadores nos últimos anos.



“Um bar de vinhos é um conceito que tem pouco ainda em Porto Alegre. Muitos lugares mantém o vinho num lugar de bebida tradicional, como se fosse apenas uma coisa mais refinada, mas é algo que acaba afastando o vinho do consumidor”, diz Nino.

Ele ainda pontua que países vizinhos, como Argentina e Uruguai, possuem o costume de beber mais vinho, mas que não percebem essa deferência no tratamento da bebida. Com estas percepções em mente, a dupla tirou o projeto do Meio Cheio do papel. “Algumas cervejas são superespeciais e caras e outras, não. E com o vinho é o mesmo. Então, esse era o nosso mote, popularizar e democratizar o acesso ao público ”, esclarece Nino. “O conceito é ser um bar descomplicado para as pessoas, nada de muito sofisticado”, complementa Greice.



Nino diz que esta proposta é transmitida em alguns pontos, como o valor da taça da casa que custa R$ 15,00, o mesmo preço cobrado pela cerveja do local. "Se a pessoa puder comprar duas, por exemplo, a experiência vai ser mais longa no lugar. Também não usamos uma taça com haste, mas um copo bojudo. Todas essas pequenas coisas mudam a maneira como alguém absorve e se comporta", descreve ele.

Nino e Greice, sócios do empreendimento Meio Cheio Poa. Vinho. GE TÂNIA MEINERZ/JC



Como destaques da carta de vinhos, além da taça da casa, o bar oferece taça merlot, tinto, e taça corte, uvas brancas, por R$ 26,00. Por R$ 30,00 é possível comprar uma taça tempranillo, de vinho tinto.



O local não conta com serviço de mesa, mas com um sistema de retirada. Sobre a escolha de rótulos, os empreendedores explicam que visam oferecer bebidas regionais. “Outra bandeira é valorizar o produto local. Todos os vinhos servidos são do Rio Grande do Sul, assim como toda a cozinha que estamos desenvolvendo também busca utilizar ingredientes apenas do Estado”, explica Nino.



Para acompanhar as bebidas, o local oferece opções de aperitivos, como azeitonas marinadas ou tábua de frios. Com preparo dos próprios empreendedores, a oferta de comidas ainda está em desenvolvimento neste primeiro momento de abertura.



Além disso, ingredientes e produtos utilizados no Meio Cheio também estão disponíveis à venda. Um exemplo disso, é o azeite da casa, com o rótulo Amoliva (@ azeiteamoliva) o insumo é produzido por Greice, em Mariana Pimentel.

Na decoração, uma vela artesanal ilumina cada mesa. Feitas por Thaís Penteado, à frente da Velas Índigo (@velasindigo), o produto fica à disposição da clientela para a compra. Assim como o próprio aroma de ambiente da casa, identidade olfativa criada especialmente para o Meio Cheio, o perfume contém notas de Oliveira e folhas de tomate. A assinatura foi desenvolvida por Alexandre Becker (@alexandrebeckerperfumes) e ainda entrará para o catálogo de venda.



Além disso, o ambiente possui ilustrações de artistas gaúchos. No banheiro, as artes são da Lara Fuke (@larafuke), e a fachada foi feita pelo Athos (@athoszilla). “ Prezamos pela valorização do trabalho local, do pequeno até o maior. Possuímos produtos de qualidade no Rio Grande do Sul ”, enfatiza Nino.



Na decoração, uma vela artesanal ilumina cada mesa. Feitas por Thaís Penteado, à frente da Velas Índigo (@velasindigo), o produto fica à disposição da clientela para a compra. Assim como o próprio aroma de ambiente da casa, identidade olfativa criada especialmente para o Meio Cheio, o perfume contém notas de Oliveira e folhas de tomate. A assinatura foi desenvolvida por Alexandre Becker (@alexandrebeckerperfumes) e ainda entrará para o catálogo de venda.

Além disso, o ambiente possui ilustrações de artistas gaúchos. No banheiro, as artes são da Lara Fuke (@larafuke), e a fachada foi feita pelo Athos (@athoszilla). " Prezamos pela valorização do trabalho local, do pequeno até o maior. Possuímos produtos de qualidade no Rio Grande do Sul ", enfatiza Nino.

Sobre a escolha da região que abriga o negócio, eles contam que sempre namoraram o ponto. "É próximo à Redenção e em uma rua de passagem. Também temos um recuo de calçada, é bom para quem está consumindo, quem mora e para quem passeia", avalia o empreendedor.

Nino e Greice, sócios do empreendimento Meio Cheio Poa. Vinho. GE TÂNIA MEINERZ/JC

Local e funcionamento do Meio Cheio

Hoje, o Meio Cheio está aberto com um horário especial de soft opening, de terça-feira a sábado, das 17h às 23h. Após a inauguração, que deve ocorrer nas próximas semanas, com data a ser confirmada nas redes do negócio, o espaço passará a funcionar a partir das 15h. Para o período da tarde, os empreendedores pretendem incluir no cardápio café e bolos. O bar fica na avenida Venâncio Aires, n° 871, bairro Farroupilha.