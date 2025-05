Com fusão de gastronomia estrangeira e brasileira, cafeteria é novidade em casarão de Porto Alegre

É entre os bairros Floresta e Bom Fim que fica a nova cafeteria de Porto Alegre. A Musa Velutina abriu há pouco mais de 15 dias na rua Santo Antônio, nº 372. O espaço se define como uma operação de gastronomia antropofágica, em alusão à fusão de itens típicos brasileiros com clássicos de outros países.

Silvia Nora Berno é nome à frente do negócio que fica em um amplo casarão. Empreendedora do ramo da tecnologia, Silvia trabalhou por mais de 40 anos em empresas que tinham como foco desenvolvimento de software. Foi quando vendeu sua última empresa do segmento, em 2016, que começou a ampliar os horizontes. Apaixonada por gastronomia, ela decidiu apostar e buscar conhecimento na área. "Comecei a trabalhar em tecnologia em 1973 e parei em 2016. É uma área muito estressante, viajava muito. Pensei em fazer cursos de gastronomia. Comecei por alguns mais curtos, mas não era bem o meu estilo. Fiz reingresso na Unisinos em 2022 e me formei em janeiro deste ano", conta.

Apesar da formatura ter acontecido em 2025, o desenvolvimento do Musa Velutina começou há mais de dois anos. "Meu filho é formado em Ciências da Computação e Artes Visuais e ele é diretor do Instituto Remanso, que funciona aqui ao lado. Eles começaram a procurar um espaço para o Instituto, que abriu em março de 2024", conta Silvia. Foi a partir da busca da abertura do Instituto Remanso no ponto ao lado que a empreendedora começou a reforma no casarão que hoje abriga a cafeteria. A ideia inicial, como conta, era reformar e oferecer para uma franquia, mas o desejo de comandar a própria operação ganhou espaço. "A casa estava superabandonada, tinham roubado a parte hidráulica, elétrica", lembra.

Assim, ela começou a desenvolver o conceito do café ainda durante a faculdade. "É um café com conceito. Começamos a desenvolver a ideia e a fazer a reforma. Entramos numa estratégia de fazer um café que fosse gastronomia antropofágica, que é sem preconceitos. Não somos contra uma gastronomia estrangeira, nem contra brasileira. Pegamos o que tem de melhor de cada lugar, por isso é antropofágica. Pegamos as coisas do exterior e fundimos com coisas brasileiras ", explica sobre o conceito do negócio.

A decoração do espaço é toda feita no tom terracota. Um dos destaques, garante Silvia, é o balcão, que foi esculpido em barro no próprio local por um artesão de Santa Catarina. "Sempre procuramos pegar os fornecedores locais, ter essa ideia da última milha, de pequenas distâncias. Inicialmente, sempre vamos tender para coisas naturais e locais. Mas sem preconceitos", garante.

No cardápio, um dos destaques é o chimarrão. O cliente escolhe o tipo de erva, que pode acompanhar chás da horta do espaço, e recebe uma garrafa térmica com água quente. "Colocamos o chimarrão porque, em primeiro lugar, é algo nosso. Segundo, porque temos essa filosofia de não apressar nem pressionar as pessoas. Tomar chimarrão tem seu tempo", pondera a empreendedora. Outro carro-chefe do negócio é o café da manhã social, que é servido até às 10h e é composto por um café, um misto quente, uma fruta ou um bolo e servido por R$ 19,90. Outros clássicos como cuca e pão de queijo, que é acompanhado de moranga grelhada ou porco desfiado, são destaque no menu da Musa Velutina. Entre as referências internacionais, estão itens como waffle e choux.

Um dos destaques do cardápio é o chimarrão, que é servido com diferentes tipos de ervas Isadora Jacoby/Especial/JC

O casarão da cafeteria comporta até 80 pessoas e é dividido em vários ambientes. Um dos preferidos da clientela, conta a empreendedora, é o amplo pátio, que é conectado com o Instituto Remanso. "Tu estás na Santo Antônio, no meio do trânsito, e aí tem um enorme de um jardim, no maior silêncio, não se ouve nada, só os passarinhos. Dá um contraste", pontua Silvia, destacando a boa receptividade do negócio. "Muita gente veio conhecer. Ficamos surpresos com a aceitação da vizinhança, dizendo que renova a região", conta.

O pátio é uma das áreas preferidas da clientela do negócio Isadora Jacoby/Especial/JC

Endereço e horário de funcionamento da Musa Velutina

A cafeteria fica na rua Santo Antônio, nº 372, em Porto Alegre. A operação é de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h. Aos sábados, das 8h30min às 19h.