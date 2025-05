Obra na Castelo Branco congestiona entrada de Porto Alegre

As obras na avenida Castelo Branco, iniciadas nesta sexta-feira (16), geram congestionamento na entrada de Porto Alegre. Motoristas enfrentam muita lentidão para acessar a cidade desde a ponte do Guaíba.

Equipes da Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb) iniciaram o serviço de troca das juntas de dilatação da rampa de acesso à avenida Mauá pela Castelo Branco. O trecho ficará em apenas uma faixa por 45 dias.

As juntas são componentes essenciais, pois dão mais estabilidade ao viaduto diante as variações de temperatura e movimentações naturais da estrutura. “É um serviço importante para quem circula pelo local e que trará um transtorno temporário no trânsito, mas necessário para a segurança”, destacou o secretário Vitorino Baseggio quando informou sobre o trabalho.A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) recomenda que os motoristas utilizem rotas alternativas, evitando acessar a cidade pela Castelo Branco. A partir da ponte do Guaíba, a