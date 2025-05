A Óptica Foernges comemora em 2025 130 anos. A primeira sede, localizada na Rua dos Andradas, no Centro Histórico de Porto Alegre, foi inaugurada em 1° de abril de 1895 (Jornal do Comércio, 05/05/2025). Uma história de empreendedorismo e determinação fez da Óptica Foernges a mais antiga do Brasil em funcionamento ininterrupto! Parabéns, família Foernges e colaboradores! Muito orgulho de poder ter relatado a sua história por ocasião da passagem dos 120 anos. (Suzana Schilling)

Faixa para motos

Faixa para motos II

Com o crescimento descontrolado dos bairros, a mobilidade urbana sofre. Mas querem culpar quem usa carros particulares, mesmo sabendo que a origem do problema é outra. (Luiza Schmidt)

Faixa para motos III

A cidade já está caótica por causa das faixas dos ônibus. Porque não se preocupam com a pavimentação antes de implantar qualquer coisa! Asfalto de péssima qualidade, fora a buraqueira que está a cidade inteira. (Roberta Feldmann)

IA na educação

A Secretaria Estadual da Educação lançou uma ferramenta de IA que prevê o risco de abandono escolar na rede estadual de ensino (JC, 06/05/2025). Faltam professores nas escolas, ninguém aguenta mais esse descaso com a educação, alunos não querem ir na escola para não ter aula. (João Batista Nunes)

IA na educação II

Os professores já estão saindo fora! As escolas no Sul já estão sucateadas, caídas, marcadas pela enchente, professores doentes... Comecem a compartilhar sobre a desvalorização dos professores e aí quem sabe sobre o abandono dos alunos. Como estudar com professores desmotivados? (Rafa Chardosim)

Startup de Pelotas

A startup Cluster, de Pelotas, está entre as 15 empresas do Sul do Rio Grande do Sul contempladas pelo Plano Rio Grande para ajudar pequenas empresas (JC, 06/05/2025) Matéria muito boa que destaca a importância da união para a reconstrução do Rio Grande do Sul. (João Antônio Ferreira)