Startup de Pelotas é contemplada pelo Plano Rio Grande para ajudar pequenas empresas

De Pelotas, especial para o JC

15 empresas do Sul do RS contempladas com recursos do Fundo do Plano Rio Grande repasse de R$ 132 mil por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs), a empresa está desenvolvendo um projeto de inbound marketing voltado especialmente para pequenas e médias empresas (PMEs), segmento mais atingido pelos efeitos dos eventos climáticos extremos que impactaram o Rio Grande do Sul. A startup Cluster, sediada em Pelotas, está entre as, destinado à recuperação de negócios afetados pelas enchentes de 2024 e à promoção da resiliência climática. Com o

A proposta da Cluster é oferecer às PMEs um serviço estratégico de marketing digital baseado em conteúdo orgânico otimizado para mecanismos de busca. “Esse serviço que a bolsa digital contempla, o inbound marketing, foca em produção de conteúdo voltado para o Google. Isso faz com que a empresa apareça nos resultados de busca sem precisar gastar com anúncios pagos”, explica Bruno Barcellos, CEO da startup.

Segundo Barcellos, o projeto busca democratizar o acesso ao marketing digital de performance, geralmente restrito a empresas com maior poder de investimento. A estruturação do setor de inbound da Cluster foi pensada para aplicar os mesmos processos usados com grandes clientes no atendimento a negócios locais e regionais. “A ideia é ajudar empresas que precisam de resultados, mas muitas vezes não têm acesso a esse tipo de serviço. Agora, com essa bolsa, conseguimos ampliar nosso atendimento”, afirma o CEO.

O projeto da Cluster ganhou novo fôlego com o apoio da Fapergs, dentro da iniciativa emergencial lançada em 2024 para apoiar ações de enfrentamento aos impactos climáticos. No total, foram investidos R$ 1,9 milhão em 15 projetos selecionados em Pelotas, Rio Grande, Bagé e Capão do Leão, todos municípios da metade Sul, totalizando 113 propostas em todo o Rio Grande do Su.

Catharina Mesa, líder da equipe de inbound marketing da Cluster, conta que o setor da empresa não sofreu danos diretos com as enchentes, mas sentiu o impacto junto a seus clientes. “Agora, com essa bolsa, temos um novo impulso. A gente pode crescer de novo, ampliar o portfólio e alcançar novos mercados”, celebra.

Com os recursos recebidos, a Cluster está contratando novos profissionais e expandindo seu atendimento. O objetivo é atender clientes locais e de outras regiões, contribuindo para a retomada econômica das PMEs com soluções digitais acessíveis e de longo prazo.

A expectativa da startup é que os efeitos positivos da iniciativa extrapolem os dois anos de vigência do edital. Apoiada em tecnologia, conteúdo e dados, a Cluster quer transformar um momento de adversidade em uma oportunidade de fortalecimento da economia regional. “A internet é hoje a principal vitrine para empresas de todos os tamanhos. Se conseguimos fazer essas PMEs aparecerem para quem busca seus serviços, já é um passo enorme na recuperação econômica”, conclui Barcellos.

A empresa disponibiliza oportunidades de trabalho e prestação de serviço em seu site: soucluster.com.br/vagas.

Colaborou Lívia Araújo