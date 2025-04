Startups da Metade Sul recebem R$ 1,9 milhão em edital de emergência climática

Um total de 15 startups de quatro municípios do Sul gaúcho – Pelotas, Rio Grande, Bagé e Capão do Leão – foram contemplados com um montante de R$ 1.915.800,00 provenientes da Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul (Fapergs), resultantes do Fundo do Plano Rio Grande, destinado a ações de ampliação de resiliência climática e enfrentamento das consequências das cheias.

Os recursos foram disponibilizados em um edital lançado em outubro do ano passado, no âmbito do Programa Manutenção de Talentos Tecnológicos – Emergência Climática, que previa um montante de R$ 14,4 milhões do Funrigs. As informações constam do site do Governo do Estado.

Foram aprovados 113 projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico que estão em fase de contratação. Cada projeto está recebendo até R$ 132 mil, com prazo máximo de 24 meses para execução. No edital, o termo “startup” diz respeito a uma empresa iniciante, geralmente de base tecnológica, que introduz uma inovação no mercado em que atua, ou ainda uma iniciativa de empreendedorismo dotada de uma ideia inovadora, em estágio inicial de desenvolvimento e validação.

Dos 15 projetos contemplados na metade Sul, oito estão em Pelotas, cinco ficam em Rio Grande, e Bagé e Capão do Leão contam com um projeto cada (confira lista abaixo). Além destes, a maioria das propostas aprovadas estão na região Metropolitana e Litoral Norte, com 55 projetos; Vales, com 14; Central, com 11; Produção e Norte, com 10; Noroeste e Missões, com quatro; e Serra Gaúcha, com três. O edital previa uma proporção maior de selecionados provenientes de áreas mais severamente afetadas pelas enchentes. A tabela completa pode ser acessada aqui

A Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia (Sict) também lançou, durante o South Summit, o programa RS Talentos, que disponibilizará até 400 bolsas de estudos para formação de engenheiros, com investimento de R$ 21 milhões via Funrigs. As vagas serão destinadas a universidades públicas e comunitárias localizadas nas regiões do Inova RS mais atingidas pelas enchentes – Metropolitana e Litoral Norte, Sul, Vales, Central e Serra Gaúcha.

O lançamento do edital está previsto para o primeiro semestre de 2025, e as aulas deverão começar no segundo semestre. A iniciativa inclui os cursos de Ciência da Computação, Engenharia de Automação, Engenharia da Computação ou de Software, Engenharia Elétrica/Eletrônica, Engenharia Mecânica e Engenharia Química.

Nas instituições comunitárias, as bolsas de estudos consistirão em R$ 2 mil para taxa acadêmica, pagos à universidade, e R$ 2 mil para bolsa de estímulo à inovação, pagos ao aluno. Já nas instituições públicas, serão pagos R$ 2 mil ao aluno. Em ambos os casos, as bolsas terão duração de 18 meses.

A Sict é responsável pela operacionalização e execução do programa, que envolverá a publicação de edital para seleção de propostas de instituições de ensino. Após a comunicação do resultado, as instituições serão responsáveis por conduzir processos seletivos abertos aos interessados nos cursos de graduação contemplados pelo programa.

Confira as startups da Metade Sul contempladas

Projeto/Instituição

Pelotas

Cluster Inbound/Cluster

Mais Plantões/Grupo Acanto

Desenvolvimento de um produto Bypass natural para auxiliar na saúde animal e incrementar a produção de leite em vacas e matrizes suínas/Ignis Animal Science

Desenvolvimento de bioinsumo recombinante através de biofábricas de células mamíferas/Helper

Biofertilizante sustentável obtido do bagaço de azeitona e das folhas de oliveira/UFPel

NuiCens - inovação em bioinsumo para o manejo de doenças em plantas/Nuinset

Sistema de sensoriamento eletroquímico point-of-care para monitoramento de qualidade do azeite de oliva /I9Mat

Desenvolvimento de Soluções Inovadoras para o Manejo Sustentável de Pragas com Inteligência Artificial e Biotecnologia: BIOLATUS e LOOKPest/Partamon

Rio Grande

Aprimoramento de produtos e tecnologias para sustentabilidade e redução de riscos associados a desastres climáticos/AlgaSul

Ecossistema Hydra: O Futuro Da Gestão Hidrica/Green Next

Esporulação de cianobactérias fixadoras de nitrogênio: avanços na agricultura/TMSA

Democratizando o acesso a ferramentas de chatbot para barbearias e salões de beleza para MEIs e ME/FURG

Plataforma Siapesq – Software de Inteligência Artificial para Monitoramento Ambiental Preditivo e adequação ESG. Promoção da Transformação Ecológica através da Otimização Produtiva aliada a Sustentabilidade Ambiental/Siapesq

Bagé

Projeto ProbY: Plataforma Inteligente de Problemas Globais (A Smart Platform for Global Problems)/Y



Capão do Leão