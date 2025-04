Estado construirá três novas unidades prisionais na Metade Sul

Do total de cinco novas unidades prisionais e a ampliação de outras quatro, anunciadas nesta quarta-feira (23) pelo Governo do Estado, quatro se localizam em municípios da Metade Sul. Serão construídas novas penitenciárias estaduais em Rio Grande e São Borja, uma cadeia pública no Alegrete; já a Penintenciária Modulada Estadual de Uruguaiana receberá ampliações.

As obras resultarão em um total de 2.849 novas vagas para apenados nas quatro cidades, com um montante de investimentos de R$ 372,8 milhões. As informações constam do site do Governo do Estado.

O maior número de vagas estará alocado nas unidades II e III da Penitenciária Estadual de Rio Grande, que terão capacidade para receber 1.710 apenados. O investimento é de R$ 241,6 milhões e a obra, realizada em uma área de 25,9 mil metros quadrados, ficará a cargo da construtora Verdi Sistemas Construtivos.

Em São Borja, o investimento somado é de R$ 125,3 milhões, dos quais R$ 75,4 milhões são oriundos do Tesouro estadual e R$ 49,9 milhões da União, para a geração de 800 vagas. Com uma área total de 16,8 mil metros quadrados, a obra também será realizada pela Verdi.

Outras 286 vagas ficarão na Cadeia Pública de Alegrete, com investimento de R$ 31,6 milhões oriundos do governo federal e obra a cargo da Konpax Construções. A União ficará responsável pelas obras de ampliação da Penintenciária Modulada Estadual de Uruguaiana, com o investimento de R$ 1,3 milhão para a geração de 53 novas vagas.

Além das obras na metade Sul, estão previstas novas unidades prisionais em Caxias do Sul e Passo Fundo, e a ampliação de unidades em Cachoeira do Sul, Ijuí e Passo Fundo, que resultarão na criação de 2.673 vagas, com investimento de R$ 404,5 milhões.

No total, os investimentos anunciados para todos os municípios somam R$ 658,4 dos cofres do Estado, além de recursos complementares de R$ 145,9 oriundos do governo federal, somando R$ 804,3 milhões.

O Palácio Piratini também está injetando recursos públicos na renovação da Cadeia Pública de Porto Alegre, o antigo Presídio Central, com a requalificação de 1.884 vagas resultantes de R$ 130 milhões. Segundo o site do governo do Estado, as obras estão 96% concluídas, depois de iniciadas em julho de 2022.