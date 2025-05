Porto Alegre solicita autorização para implementar faixa exclusiva para motos na cidade

Porto Alegre deve ganhar uma faixa exclusiva para motos ainda neste ano. A autorização de um trecho de quatro quilômetros na Zona Norte da cidade já foi encaminhada pela Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC) à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

“Esse é um compromisso do prefeito (Sebastião Melo), ele tem me cobrado isso”, diz o presidente da EPTC, Pedro Bisch Neto.

Como é um tipo de sinalização não regulamentada ainda, a novidade na capital gaúcha será experimental. São Paulo, segundo Neto, é um exemplo positivo.

Na prática, será pintada uma faixa no chão, assim como são as ciclovias, para garantir uma via só para motos. À princípio, os motociclistas não serão obrigados a circular por ela, mas terão essa possibilidade.

“O problema para implementação dessas motofaixas é haver espaço nas avenidas. A maioria delas é estreita”, expõe.

O primeiro trecho será na avenida Assis Brasil, entre o Triângulo e a Freeway, devido a sua largura, mais especificamente entre as avenidas Joaquim Silveira e Bernardino Amorim, no bairro Sarandi, próximo à Fiergs, no sentido Porto Alegre-Cachoeirinha. Quando a Senatran liberar a instalação, será feita a pintura, sinalização e trabalho de educação no trânsito.

Após o teste inicial, a EPTC fará análise de outros locais para expandir a iniciativa. Um dos comentários que tem circulado entre quem trabalha no trânsito é sobre a substituição das ciclovias pelas motofaixas, mas o presidente afirma não passar de uma “hipótese”.

“São cenários que se imagina. A partir do teste, veremos que expansões são possíveis, onde há espaço”, sublinha.

Em 2024, foram registradas 42 mortes no trânsito de Porto Alegre com envolvimento de motos TÂNIA MEINERZ/JC

A sinalização de faixa para a circulação de motociclistas é um projeto experimental não previsto no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). A sinalização viária no Brasil é regulamentada pela resolução nº 973/2022 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran). A velocidade permitida no trecho sinalizado será de 60 quilômetros por hora, a mesma da via em que ela será implantada.

Em 2024, foram registradas 42 mortes no trânsito de Porto Alegre com envolvimento de motos, de um total de 84 vidas perdidas em vias públicas no ano. Foram registradas 4.868 ocorrências com motocicletas, sendo 3.719 feridos, 1.107 com apenas danos materiais.

Sobre as ciclovias, a prefeitura de Porto Alegre implantou, de 2021 a 2024, mais 29,24 quilômetros, que resultaram em 87,64 quilômetros de malha.