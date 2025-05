Prédio do Esqueletão no Centro Histórico de Porto Alegre não será implodido

Após uma vistoria nas obras de demolição do Esqueletão, no Centro Histórico de Porto Alegre, nesta terça-feira (6), o prefeito Sebastião Melo tomou a decisão de manter os trabalhos a última fase da demolição do prédio de forma manual e mecânica. "O prédio não será implodido para não trazer riscos de segurança a moradores e prédios do entorno", destaca. Segundo Melo, o Esqueletão passou a ser um desafio para a revitalização do Centro Histórico. Na fiscalização dos trabalhos de demolição, Melo estava acompanhado do secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores.

A demolição do prédio Galeria XV de Novembro, conhecido como Esqueletão, é de responsabilidade da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi). A conclusão dos trabalhos deve ocorrer no final de 2025. A obra tem um custo de R$ 3,7 milhões. A demolição foi retomada dia 28 de janeiro pelo 19º andar, após embargo do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). A estimativa da Secretaria é que sejam removidas de 10 a 15 toneladas de ferro do Esqueletão. O prédio tem 13 mil metros quadrados e está localizado entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Otávio Rocha.