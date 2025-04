Óptica de 1895 é remanescente do século XIX na Rua da Praia em Porto Alegre

escritor Erico Verissimo Óptica Foernges, que em 2025 celebra seus 130 anos. Em um Rio Grande do Sul entre o real e o imaginário, orecompôs a história do Estado a partir da fictícia cidade de Santa Fé, onde, no dia 20 de dezembro de 1909, retornava de Porto Alegre o doutor Rodrigo Terra Cambará, graduado em Medicina na Capital. Caso o autor optasse em relatar as vivências da personagem durante os estudos, certamente o descreveria em passeios pela já famosa Rua da Praia — renomeada Rua dos Andradas —, passando pela já inaugurada

O ano era 1895. A Rua da Praia, fundada em 1772 havia tido o calçamento concluído no ano anterior e os gaúchos encaminharam ao fim a Revolução Federalista — que terminaria oficialmente em agosto. Nesse contexto, Carlos Foernges decidiu levar a este local histórico de Porto Alegre um bazar de variedades, incluindo o comércio de ourivesaria, prataria e joalheria. Assim, a primeira sede, ainda localizada no número 1.504 da Rua dos Andradas, foi inaugurada no dia 1º de abril de 1895.

O prédio verde de três andares com as iniciais do fundador (C.F.) ao topo chama atenção na quadra localizada entre as ruas Marechal Floriano Peixoto e Vigário José Inácio. Isso porque é a única loja com arquitetura remanescente do século XIX no local. A quantidade de estabelecimentos, aliás, conserva uma tradição da Rua da Praia, que desde o princípio possuía uma função comercial.

As memórias do local são lembradas por Bruno Foernges, de 88 anos, neto do fundador da óptica e que deixou a profissão de dentista para se dedicar à empresa familiar. "Eu me lembro que vinha aqui com o pai, a gente abria a loja e depois ia até os Correios pegar as correspondências e depois voltava de ônibus. Também vinha para cá aos finais de semana caminhar na Rua da Praia. Minha mãe também vinha passear. De noite, íamos ao cinema e na saída caminhávamos olhando as vitrines, as lojas ainda estavam todas abertas, com tudo iluminado", comenta.

Alguns dos comércios da época ele recorda perfeitamente. Entre eles, os vizinhos da Óptica: a Casa Lira e o Bazar Abelheira. Neste último, lembra de comprar bolinhas de gude quando jovem. Hoje, ambos foram substituídos por outros empreendimentos em edifícios mais altos e modernos.

Rua da Praia em 1880, 28 anos após sua construção Acervo do Museu Julho de Castilhos/Divulgação/JC

A Óptica Foernges, a Era Vargas e a Segunda Guerra Mundial

Em 1942, a Segunda Guerra Mundial estava a pleno vapor na Europa. Nesse contexto, o Brasil, sob o governo do gaúcho Getúlio Vargas, decidia ingressar no conflito apoiando os Aliados (grupo formado por França, Grã-Bretanha, Estados Unidos e União Soviética) na batalha contra o Eixo (Alemanha, Itália, Japão). Por isso, iniciou uma espécie de repressão governamental contra imigrantes das nacionalidades adversárias, proibindo, inclusive, que falassem seus idiomas originais.

Rio Grande do Sul, marcado pela imigração de alemães e italianos, acompanhava os ânimos da política varguista. E, em Porto Alegre, o impacto foi visto no comércio, que ainda buscava se recuperar da enchente de 1941, a segunda maior do Estado, superada apenas pela de 2024. varguista. E, em Porto Alegre, o impacto foi visto no comércio, que ainda buscava se recuperar da, a segunda maior do Estado, superada apenas pela de 2024.

um quebra-quebra generalizado irrompeu na Rua da Praia, gerado pela ira de populares contrários aos estabelecimentos dos alemães e italianos — ou geridos por seus descendentes. O movimento iniciou pela confeitaria Woltmann e nas Casas Lyra, com uma expansão posterior. A Óptica Foernges Naquele ano,, gerado pela ira de populares contrários aos estabelecimentos dos alemães e italianos — ou geridos por seus descendentes. O movimento iniciou pela confeitaria Woltmann e nas Casas Lyra, com uma expansão posterior. Aestava na rota. Entretanto, uma figura apaziguou os ânimos e protegeu a óptica: o comandante da Brigada Militar Walter Peracchi Barcellos, que se tornaria governador do Estado em 1966.

"Começaram a apedrejar, destruir e roubar todas as empresas com nome alemão. E o Peracchi Barcellos veio a cavalo com uma tropa, colocou aqui na frente (da loja) e não deixou ninguém apedrejar. É algo que (meus familiares) falavam muito. Temos que agradecer a ele por ter feito isso aqui na nossa empresa", relembra Bruno.

Do pioneirismo às inovações contemporâneas

Em 1908, a Foernges decidiu dar um passo adiante. O fundador da empresa, Carlos Foernges, enviou seu filho mais velho, João Felipe, à Alemanha. Lá, o sucessor estudou óptica, ramo no qual o país europeu se destacava. No retorno, trouxe, além do conhecimento, os equipamentos necessários para montar um dos primeiros laboratórios ópticos do Brasil.

"O tio João fez o laboratório, meu pai também fez vários cursos na Alemanha. Era e ainda é um grande centro óptico, uma referência", relembra Bruno. Seu sucessor, o filho Guilherme Foernges, de 46 anos, complementa: "imagina, mandar para a Europa naquela época era muito diferente de hoje, as viagens eram de navio. Isso já mostra o afinco pelo negócio".

O pioneirismo é evidente: a Foernges foi a primeira a produzir óculos produzidos com receita médica na Região Sul do País. Até então, os clientes das ópticas compravam lentes com o grau pré-estabelecido. A produção sob medida é até hoje o carro-chefe da empresa. "Foi um marco, porque se alguém tivesse que fazer algo com receita médica, tinha que ir a São Paulo ou a Buenos Aires, eram os dois centros que tinham essa possibilidade", observa Guilherme.

o início dos anos 2000, já com Guilherme à frente do negócio deixou de vender relógios e joias, focando na venda de armações de óculos e na fabricação de lentes. Com o tempo, o mundo se reinventou. Os materiais dos óculos se tornaram mais leves e os negócios se adaptaram à contemporaneidade. N, a Foernges também passou por uma grande mudança:

Para se atualizar das tendências atuais, o dirigente viaja a feiras internacionais, principalmente as de Milão e Paris. "Nesses lugares, você consegue buscar alguns produtos exclusivos, que a gente traz com importação direta, sem precisar passar por um fornecedor. E isso traz vantagem competitiva", avalia.

edição de 2025 da pesquisa Marcas de Quem Decide . E é possível ver essa realidade no cotidiano, conforme comenta Guilherme: "A gente atende, às vezes várias gerações dentro da loja. Já vi três gerações juntas comprando, você vê o avô, o filho e o neto que está começando a usar o primeiro óculos e isso é uma coisa muito forte. A gente se emociona". Atualmente, a Foernges está entre as óptica na preferência dos gaúchos, conforme apontou a. E é possível ver essa realidade no cotidiano, conforme comenta Guilherme: "A gente atende, às vezes várias gerações dentro da loja., você vê o avô, o filho e o neto que está começando a usar o primeiro óculos e isso é uma coisa muito forte. A gente se emociona".