Casarões históricos na avenida Independência

Tapumes colocados em frente a três casarões na avenida Independência entre as ruas Tomaz Flores e Garibaldi, em Porto Alegre, chamam a atenção de quem passa pela região. Em um dos prédios, funcionou a casa noturna Cabaret, que agitou a cidade em décadas passadas. As fachadas das construções, que datam do século XX, serão mantidas, porém, os terrenos receberão um novo empreendimento imobiliário (Jornal do Comércio, 21/01/2025). Ainda bem que ainda têm empresários que estão dispostos a investir, pois o local estava abandonado. (Leandro Nunes Silva)

Casarões históricos II

Boa notícia, pois essa rua, antes muito agradável, está com imóveis em deterioração. (Darlene Reck)

Casarões históricos III

Essa avenida é muito ruim de morar, muitos estão vendendo seus apartamentos. (Jorge Costa)

Lixo

2.950 novos contêineres destinados à coleta automatizada de lixo de Porto Alegre Osestão armazenados no Cais Mauá, junto à Orla do Guaíba. A instalação dos equipamentos, no entanto, segue programada para iniciar apenas no começo de fevereiro. A troca completa dos contêineres antigos pelos novos deverá ser concluída em até 21 dias após o início da execução (Jornal do Comércio, 20/01/2025). O que essa cidade precisa é na área central e na Cidade Baixa, de lixeiras subterrâneas, contêineres. (João Maurício Hack Cardozo)

Bandeiras no Litoral

bandeira preta, com os dizeres "não entre, risco de morte" Para evitar acidentes no mar durante o verão, diversas bandeiras cumprem o papel de alertar os banhistas sobre riscos de morte. Além das tradicionais verde, amarela e vermelha nas casinhas dos guarda-vidas, há as que são cravadas na areia. Um exemplo é a(Jornal do Comércio, 21/01/2025). E mesmo assim esses locais estão cheios de banhistas. É impressionante. (Gisele Garcia)

Susana Kakuta

Susana Kakuta assumirá o cargo de diretora-geral do Sesi-RS, Senai-RS e IEL-RS A Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) anunciou que, a partir de 1º de fevereiro. A instituição informou que está concluindo o projeto de implantação de um novo modelo de gestão que concentra o Serviço Social da Indústria (Sesi-RS), o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai-RS) e o Instituto Euvaldo Lodi (IEL-RS) em um comando único (Jornal do Comércio, 21/01/2025). Ela é fera, orgulho de ver liderando grandes projetos regionais e nacionais. (Marcelo Saraiva)