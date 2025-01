Por que bandeiras são espalhadas com alertas de risco de morte no mar do RS?

Para evitar acidentes no mar durante o verão, diversas bandeiras cumprem o papel de alertar os banhistas. Além das tradicionais verde, amarela e vermelha nas casinhas dos guarda-vidas, há as que são cravadas na areia.

LEIA TAMBÉM: Pessoas flagradas reservando vagas serão multadas em Capão da Canoa

Um exemplo é a bandeira preta, com os dizeres “não entre, risco de morte”. Conforme o capitão Wilms, do Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, essa é utilizada em “casos de risco extremo, indicando uma corrente de retorno de média ou alta intensidade ou área de perigo, como, por exemplo, uma encosta rochosa”.

As bandeiras são colocadas em frente aos locais de risco para evitar a entrada de pessoas. Por enquanto, não foram registrados óbitos por afogamento em locais sinalizados para banho na 8ª Operação Verão. Na temporada de 2024 também não foram registradas mortes nos locais identificados como inseguros.

A identificação dos locais de risco é de responsabilidade dos guarda-vidas no início do serviço ao fazer o reconhecimento das condições do mar. Wilms explica que podem ocorrer mudanças na condição do mar durante o dia.