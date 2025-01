Pessoas flagradas reservando vagas serão multadas em Capão da Canoa

Uma prática comum em dias de movimento renderá multa em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. Quando a cidade está lotada de veranistas, principalmente entre os meses de dezembro e fevereiro, não é raro ver pessoas paradas sobre as vagas de estacionamento gratuitas da Beira-Mar para reservá-las.

No dia 2 de janeiro, quando Capão ainda tinha uma ocupação grande por conta do Réveillon, um casal foi flagrado guardando um lugar em frente à praia por mais de 20 minutos. Ao avistarem veículos se aproximando, eles fingiam acenar para o carro de trás, como se o motorista estivesse chegando.



