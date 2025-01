Novos contêineres chegam a Porto Alegre; instalação segue prevista para fevereiro

Os 2.950 novos contêineres destinados à coleta automatizada de lixo de Porto Alegre já estão chegando à cidade e encontram-se armazenados no Cais Mauá, junto à Orla do Guaíba. A instalação dos equipamentos, no entanto, segue programada para iniciar apenas no começo de fevereiro, conforme informações do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU). A troca completa dos contêineres antigos pelos novos deverá ser concluída em até 21 dias após o início da execução.

Antes de serem distribuídos pela cidade, os contêineres estão passando por um processo de personalização, que inclui a aplicação de adesivos e a integração de QR Codes, conforme especificado no projeto básico. Essa iniciativa, segundo a pasta, visa facilitar e agilizar a comunicação dos moradores com o serviço de coleta.

Por meio dos QR Codes, será possível registrar reclamações, sugerir melhorias e reportar problemas, como vandalismo, diretamente ao DMLU. Para isso, um aplicativo móvel com suporte técnico será disponibilizado, acompanhado de uma equipe motorizada de intervenção rápida, capaz de realizar pequenos reparos, como ajustes na tampa ou no pedal dos contêineres.

De acordo com o diretor-geral do Departamento, Carlos Alberto Hundertmarker, os contêineres e os caminhões que compõem o sistema também contarão com informações claras e ilustrações sobre o que pode ou não ser descartado nos equipamentos.

"Estamos na fase final, organizando os últimos detalhes para o início deste trabalho. Depois da adesivagem, faremos um evento de lançamento para apresenta-lo à sociedade. Realizaremos uma demonstração prática com os caminhões, equipes de educação ambiental e motocicletas, simulando a operação em funcionamento", explica.

Os novos contêineres têm como objetivo promover a separação correta dos resíduos e mitigar problemas como o acúmulo de lixo ao redor dos equipamentos. Entre os modelos adquiridos, 450 são do tipo "boca de lobo", com aberturas menores que dificultam a retirada de resíduos por catadores. Outros 450, exclusivos para materiais recicláveis, serão instalados inicialmente nos bairros Centro Histórico, Cidade Baixa, Menino Deus e Praia de Belas.

O contrato, assinado em julho de 2024 com o consórcio Porto Alegre Ambiental por R$ 84,5 milhões, também prevê a formação de uma equipe de educação ambiental que atuará nos bairros abrangidos, orientando a população sobre a separação correta dos resíduos.