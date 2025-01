Casarões históricos da avenida Independência darão lugar a novo empreendimento

Tapumes colocados em frente a três casarões na avenida Independência entre as ruas Tomaz Flores e Garibaldi, em Porto Alegre, chamam a atenção de quem passa pela região. Em um dos prédios, funcionou a casa noturna Cabaret, que agitou a cidade em décadas passadas. As fachadas das construções, que datam do século XX, serão mantidas, porém os terrenos receberão um novo empreendimento.

Com lançamento previsto para fevereiro de 2025, o Midtown, da Dwell Incorporada, terá salas comerciais, apartamentos de um dormitório e um estacionamento rotativo. A parte da frente, onde ficarão as lojas, receberá o nome de Centro Comercial Porto Alegre Antigo - Independência 582. Os trabalhos nas três casas começaram na quinta-feira passada (16) sob responsabilidade da PLA Construtora. Nesta segunda-feira (20), os trabalhadores da empresa realizavam reparos na calçada dos três casarões entre os números 568, 582 e 590.

A presença dos trabalhadores da PLA Construtora chama a atenção das pessoas que passam pela avenida Independência. No número 590, funcionava a casa noturna Cabaret, que foi atingida por um incêndio em maio de 2013. As três construções fazem parte da Lista de bens tombados e inventariados em Porto Alegre pela Secretaria Municipal da Cultura como patrimônio cultural de Porto Alegre. Segundo a Dwell Incorporada, as fachadas das três edificações serão preservadas. Os prédios localizados na avenida Independência estão listados na Equipe do Patrimônio Histórico e Cultural (Epahc), ligado à Secretaria de Estado da Cultura.



Segundo a Epahc, os três prédios da avenida Independência com a arquitetura do começo do século XX estão localizados entre dois estabelecimentos comerciais - A Indeppy, no número 560, e a Massala, no número 590. As edificações, conforme o Patrimônio Histórico e Cultural, contam com ornamentos, vitrais, sacada na frente, azulejos e os casarões de dois pavimentos estão situados em um ponto privilegiado da Independência, próximo ao bairro Bom Fim e ao Centro Histórico de Porto Alegre.