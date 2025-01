Empreendedorismo

Peças esportivas e camisas de futebol antigas são apostas de negócios de Porto Alegre , pelas mãos de empreendedores que encontraram neste universo dos uniformes a inspiração para seus negócios (Caderno GeraçãoE, Jornal do Comércio, edição de 09/01/2025). Aguardando ansioso as camisas do Guarany de Cruz Alta: uma azul listrada na vertical e branco e a outra toda branca. (Pedro Lagomarcino)

Torres

Ao menos três passarelas de acesso à praia, em Torres, no Litoral Norte, registram problemas. Em vários pontos, há tábuas soltas ou quebradas. É inacreditável que a prefeitura de Torres não tenha revisado as passarelas antes do veraneio. Isso mostra o descaso do administrador público com os seus contribuintes. Triste, muito triste! (Sérgio Tostes de Escobar)

Começo de Conversa

transformou uma pequena área ao lado do prédio da Caixa Federal na Praça da Alfândega O colunista Fernando Albrecht mostra que Roberto Caricaturista, como é conhecido,, em Porto Alegre, em um aprazível jardim, em que os passarinhos vão beber água e, eventualmente, construir seus ninhos (Começo de Conversa, JC, 09/01/2025). Visão de artista, de ambientalista. Cegos são aqueles que só pensam em dinheiro. (Marcos Rodríguez)

Material escolar

Programa Auxílio Material Escolar Mais de 67 mil alunos da rede municipal de educação de Porto Alegre serão beneficiados pelo. A Secretaria Municipal tem uma previsão de que sejam liberados R$ 200,00 para a compra dos itens escolares (Site do JC, 09/01/2025). Como a prefeitura vai fiscalizar o uso do cartão pelas famílias? O recurso será suficiente para adquirir o material necessário para todo o ano letivo? (Paulo Meine Morais)

Região Sul

Três cidades da Região Sul gaúcha subiram posições no Mapa do Turismo do Brasil : enquanto Pelotas e Rio Grande foram alçadas à categoria A, Santa Vitória do Palmar chegou à categoria B. A classificação, feita pelo Ministério do Turismo, avalia o desempenho dos municípios turísticos em todo o País (JC Sul, JC, 07/01/2025). Reportagem de ótima qualidade. Pelotas tem muitos lugares lindos! (Tatiana Silva)

Varejo

encerrou a operação A Comercial Zaffari, com sede em Passo Fundo, mesma do atacarejo Stok Center e cujos donos são primos dos Zaffari do grupo com raiz na Capital,na avenida Protásio Alves, 3.814, em 31 de dezembro (Coluna Minuto Varejo, JC, 28/12/2024). Vai melhorar o fluxo dos carros na Protásio Alves nesta localização. As pessoas entravam em "câmera lenta" no estacionamento. (Eberson Peres da Silva)