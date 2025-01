Cartão para compra de material escolar vai beneficiar mais de 67 mil estudantes de Porto Alegre

67 mil alunos da rede municipal de educação de Porto Alegre serão beneficiados pelo Programa Auxílio Material Escolar. A Secretaria Municipal de Educação (Smed) tem uma previsão de que sejam liberados o valor de R$ 200,00 para a compra dos itens escolares. Pais e responsáveis de alunos das escolas da rede municipal receberão um cartão de débito para compra de materiais. Na quarta-feira (8), a Câmara de Vereadores aprovou, por unanimidade, o projeto de lei do Executivo que cria o programa Mais dede Porto Alegre serão beneficiados pelo Programa Auxílio Material Escolar. A Secretaria Municipal de Educação (Smed) tem umapara a compra dos itens escolares. Pais e responsáveis de alunos das escolas da rede municipalpara compra de materiais. Na quarta-feira (8), a. A Smed informa que a lei será sancionada, regulamentada e a partir daí será contratada a empresa fornecedora dos cartões. Todos os pais da rede municipal receberão o cartão, sem necessidade de cadastro - ainda neste primeiro semestre.

Segundo o secretário municipal da Educação, Leonardo Pascoal, além de garantir igualdade de oportunidades, a medida vai possibilitar que todos os estudantes da rede municipal possuam material escolar de qualidade. "Ganharemos eficiência administrativa no processo de aquisição, visto que não haverá custos de logística, armazenamento e distribuição desses materiais", ressalta.

A Câmara Municipal aprovou projeto de lei do Executivo por unanimidade. Após a redação final, o texto seguirá para sanção do prefeito Sebastião Melo. A proposição trata de uma mudança na forma de garantir o acesso de alunos da rede pública própria e conveniada do município a materiais escolares básicos. A compra, que hoje é feita exclusivamente pela Smed, será feita pelos próprios pais ou responsáveis pelos estudantes.



A mudança no processo respeita a necessidade específica de cada aluno e propiciará maior liberdade de escolha às famílias pela aquisição direta dos produtos, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Pascoal acredita que vai ocorrer uma melhora qualitativa dos itens adquiridos, uma vez que a família, no processo de escolha, atuará também como fiscal da qualidade dos materiais escolares. "Outro impacto positivo do programa refere-se à economia local, pois será gerada demanda para os estabelecimentos comerciais de Porto Alegre, ao gerando renda, sobretudo aos pequenos negócios", destaca o secretário.

O cartão deverá ser utilizado exclusivamente para aquisição de materiais escolares previamente especificados em uma lista disponibilizada para consulta no site oficial da Smed, contendo a descrição de cada item a ser adquirido. O valor ficará disponível para utilização por prazo estipulado em ato normativo, sendo que o montante não utilizado no período deverá retornar para os cofres públicos. O recurso poderá ser gasto em mais de um estabelecimento comercial, de acordo com a livre escolha dos pais ou responsáveis.