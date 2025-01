Câmara Municipal aprova parte do pacote de projetos de Melo

A Câmara Municipal de Porto Alegre aprovou nesta quarta-feira (08) uma parte do. Ao todo, foram necessárias três sessões extraordinárias para acelerar os trâmites das matérias e efetivamente votá-las.Na ocasião,que versam sobre temas como os cargos em comissão da prefeitura e das funções gratificadas do município. Ainda,A Secretaria Municipal de Educação (Smed) também foi responsável por uma das pautas. Afinal, também foi aprovada aA proposição foi a que mais gerou polêmica entre aos parlamentares. Ela recebeu críticas por parte do bloco de oposição devido a uma cláusula que determina ae, também, pora ser destinada para cada um dos beneficiados.

liminar judicial

Uma das emendas buscava sanar a discussão e previa a verba de 20% do valor vigente do salário-mínimo para o auxílio. Outra, suprimia o trecho que determinava a devolução do valor. Nenhuma foi aprovada pelos parlamentares, que optaram por realizar poucas alterações no texto original.. Na decisão, foi determinada a realização de uma audiência pública antes da aprovação das matérias que preveem uma reforma administrativa, a extinção da Fundação de Assistência Social e Cidadania (Fasc) e uma reestruturação do conselho do Departamento Municipal de Águas e Esgotos (Dmae). Um recurso foi protocolado para tentar derrubar a liminar e seguir com a apreciação da pauta, mas ainda não foi julgado.