Depois de 20 anos de operação, o único supermercado em Porto Alegre da segunda maior rede do setor no Rio Grande do Sul vai ser fechado. A Comercial Zaffari, com sede em Passo Fundo, mesma do atacarejo Stok Center e cujos donos são primos dos Zaffari do grupo com raiz na Capital, decidiu encerrar a operação na avenida Protásio Alves, 3814, no bairro Três Figueiras, que se manterá aberta até 31 de dezembro.

Os clientes foram surpreendidos por uma liquidação de produtos e prateleiras vazias durante essa semana. Na manhã deste sábado (28), os cadastrados no programa de fidelidade da rede receberam mensagem dando conta do fechamento do supermercado.

"Caro cliente, comunicamos que a loja da Protásio Alves, encerrará suas atividades no dia 31/12/2024. Agradecemos a confiança até aqui", diz o comunicado oficial. A unidade foi aberta em 2004, segundo alvará da prefeitura.

O Sindicato dos Comerciários de Porto Alegre (Sindec) informa que são 57 funcionários na loja. "Cinco optaram por serem demitidos e o restante (quadro) transferido para outras lojas da rede (na Capital em Canoas)", detalha o presidente da entidade, Nilton Neco Souza da Silva.

A Comercial encerrará o ano com 36 unidades da bandeira de atacarejo e nove supermercados, com a saída de cena da unidade porto-alegrense. A maior parte das unidades fica na região de Passo Fundo (cinco na cidade e uma em Marau) e as outras estão em Ijuí, Cruz Alta e Santa Cruz do Sul, segundo o site da rede.

extinguir o braço de supermercado de vizinhança na Capital mostra que o foco é no formato de atacarejo, que concentra a maior expansão. Foram seis a sete em 2025, segundo o acompanhamento que a coluna Minuto Varejo vem fazendo da marca, líder neste modelo de autosserviço no Estado. A meta é A decisão dena Capital mostra que, que concentra a maior expansão. Foram seis novas lojas este ano e serão, segundo o acompanhamento que avem fazendo da marca, líder neste modelo de autosserviço no Estado. A meta é chegar a 60 unidades até 2027 , incluindo os supermercados.

Por que um supermercado apenas em Porto Alegre?

A coluna Minuto Varejo questionou, em meio à inauguração de um Stok Center este ano, o presidente da Comercial, Sergio Zaffari, sobre a razão de ter um único supermercado em Porto Alegre. Zaffari indicou que o motivo estaria ligado a um posicionamento de marca. Também descartou ampliar a presença no mercado porto-alegrense.

Outro motivo pode estar por trás da solitária, por quase duas décadas, unidade da Comercial Zaffari em Porto Alegre. Apenas em agosto de 2021, a segunda filial foi instalada, desta vez na Zona Leste e bem perto de onde abre, em 2025, um novo atacarejo do Grupo Zaffari, o Cestto, na avenida Protásio Alves, antiga Gaúcha Cross. da solitária, por quase duas décadas, unidade da Comercial Zaffari em Porto Alegre. Apenas em agosto de 2021, a bandeira Stok Center estreou na Capital , desembarcando na Zona Norte. Em 2023, umae bem perto de onde abre, em 2025, um, o Cestto, na avenida Protásio Alves, antiga Gaúcha Cross.

A decisão da Comercial de se instalar na Capital, em 2004 no, até então, território dominado pelos primos, pode ter sido resposta ao movimento que justamente o Zaffari porto-alegrense fez quatro anos antes antes.

Em 1999, o grupo avançou sobre a casa dos negócios dos "familiares" inaugurando um hipermercado Bourbon em Passo Fundo, na avenida Brasil, 200, ponto de grande fluxo da maior cidade do Planalto gaúcho e uma das maiores economias do Estado. O Bourbon é também a bandeira de shopping center do Zaffari de Porto Alegre.

Da mesmo maneira que os donos da Comercial se limitaram a uma loja na Capital por 21 anos, o Zaffari, da Capital, mantém em Passo Fundo apenas um empreendimento e o mais distante (no território gaúcho) das operações. Há mais shoppings fora de Porto Alegre, situados em Caxias do Sul, Novo Hamburgo, São Leopoldo e São Paulo.

Também tem um Bourbon em São Paulo e um hipermercado no Morumbi Shopping. Além disso, o grupo vai construir um Cestto, em Taboão da Serra, cidade perto da capital paulista.