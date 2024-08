"Até o final do ano tem de abrir mais três (Stok Center)", avisa presidente da Comercial Zaffari

Até o final do ano, tem de abrir mais três (Stok Center) ainda", avisa o presidente do grupo que lidera no segmento de atacarejos no Rio Grande do Sul e coluna Minuto Varejo já apelidou o grupo da Comercial Zaffari, de Passo Fundo, de rei dos atacarejos. ", avisa o presidente do grupo que lidera no segmento de atacarejos no Rio Grande do Sul e é o segundo do setor supemercadista. Ajá apelidou o grupo da

Com a meta de expansão até dezembro, a rede alcançará 36 unidades da bandeira Stok Center. No total, serão 46, com mais 10 operações de supermercado de vizinhança.

Torres, que ganhou nesta terça-feira (20), a 33ª filial da bandeira, virão duas unidades na Região Metropolitana e outra na Serra.



A próxima da agenda de presidente do grupo varejista, Sergio Zaffari, em meio à Expoagas 2024, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, onde deu uma passada nesta terça, primeiro dia do evento, que vai até quinta-feira (22). Depois deda bandeira, virãoA próxima da agenda de estreias do ano será em Novo Hamburgo . "Abre durante setembro", confirma o, em meio à, no Centro de Eventos da Fiergs, em Porto Alegre, onde deu uma passada nesta terça, primeiro dia do evento, que vai até quinta-feira (22).

"Semana que vem batemos a data." A coluna já noticiou que a loja está quase pronta e projetou que seria inaugurada no mês que vem.

Na cidade referência de calçado, o 34º Stok Center terá mais de 6 mil metros quadrados de loja, com aporte de R$ 55 milhões a R$ 60 milhões. A unidade fica em um complexo, que já tem outras empresas e terá mall de lojas, com farmácia e restaurantes. "Já são 7 mil pessoas trabalhando ali no SX", cita.

Loja em Torres vem com layout mais arejado e tem estacionamento abaixo da área de venda COMERCIAL ZAFFARI/DIVULGAÇÃO/JC



Em novembro, será a vez de Caxias do Sul, que terá a terceira unidade do grupo, desta vez na saída para a BR-116, com 6 mil metros quadrados e 200 empregos, mesmo nível de investimento de Novo Hamburgo. Em novembro,, que terá a terceira unidade do grupo, desta vez na saída para a BR-116, com 6 mil metros quadrados e 200 empregos, mesmo nível de investimento de Novo Hamburgo.

Para fechar o portfólio de 2024, virá São Leopoldo no mesmo porte, valor e vagas de Caxias do Sul e NH, em frente a uma estação da Trensurb, na zona urbana.

No Litoral Norte, a terceira filial da grife - as outras duas estão em Capão da Canoa e Tramandaí - tem 4,6 mil metros quadrados de área de venda. O investimento foi de R$ 50 milhões, sendo R$ 30 milhões de obra, R$ 10 milhões em equipamentos e R$ 10 milhões em estoque, detalha Zaffari. O terreno foi alugado para erguer a operação. A unidade gerou 180 empregos diretos.

O montante fica bem acima da média que vinha de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões de anos anteriores. Um dos motivos, explica o presidente da segunda maior supermercadista do Estado.

"As obras em si têm subido mais, de ferro a materiais, isso já vinha ocorrendo antes das cheias. O aumento já vem há dois, três anos", comenta ele. "Fazer com R$ 30 milhões só na obra é difícil".

No caso de Torres, tem outra razão que contribuiu para elevar o aporte e que é uma novidade nos empreendimentos. "Ela tem estacionamento embaixo da área da loja", explica o presidente. "Às vezes, o terreno bem localizado não permite fazer as vagas no mesmo patamar", detalha ele. A área tem 363 vagas.

O layout também veio diferente. A fachada é mais envidraçada, o que segue estratégia de acordo com a localização do ponto, traduz Zaffari. A unidade fica na via de acesso a Torres, vindo da BR-101, e a Estrada do Mar. Também teve alteração de trânsito. "Ficou show", resume Zaffari.

"Já estamos começando a construir as de 2025", avisa Sergio Zaffari PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC

Rede começa a erguer lojas que abrirá em 2025

Depois de completar o crescimento deste ano, a rede parte para a meta já traçada para o ano que vem. "Já estamos começando a construir as de 2025", avisa.

Uma delas em Canoas, a segunda filial, que ficará em acesso ao bairro Mathias Velho. "Tem todas as lojas (atacarejos) de um lado, vamos fazer do outro", compara.

O grupo esta de olho na grande concentração populacional do Mathias, uma das regiões que mais sofreu com as cheias de maio. Questionado se o risco de novas inundações não preocupava, Zaffari disse que a cheia provocou mudança do perfil do projeto:

"Deu a enchente, o terreno pegou um pouco de água e vamos levantar a construção. Isso não estava previsto", explica.

Outra futura loja será em Viamão, onde a bandeira já está em obras. A filial vai ter perto do Cestto, atacarejo do Grupo Zaffari, também em implantação. Vamos começar a de Lajeado. "Todas estas lojas (Canoas, Viamão e Lajeado) são para o primeiro semestre de 2025", projeta o varejista.

"Depois tem mais três que estão em análise de projeto. Vamos completar o ano que vem com 52 ou 53 lojas para fechar com o que conversamos (entrevista em fim de 2023 para o Minuto Varejo). Em 2027, no máximo, 60 lojas", lembra Zaffari. "Quero ver se, em final de 2026, já fechamos isso".