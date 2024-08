Novo Hamburgo terá mais três atacarejos até 2025

A Região Metropolitana ganhou força na expansão de grandes supermercadistas que apostam cada vez mais no formato de atacarejos. Algumas localidades viraram a bola da vez, caso de Novo Hamburgo, com 247 mil habitantes. Três grandes redes estão com projetos entre quase prontos e a serem erguidos. Os dois maiores grupos gaúchos - Zaffari, de Porto Alegre, e Comercial Zaffari, de Passo Fundo - e o catarinense Pereira terão lojas até 2025 na cidade.

Os três atacarejos têm uma curiosidade: Stok Center (Comercial), Fort (Pereira) e Cestto (Zaffari) - nesta ordem, pela agenda de execução -, vão estar no corredor entre a avenida Nações Unidas e a rua Primeiro de Março, vias centrais. O Minuto Varejo projeta investimento de cerca de R$ 150 milhões no trio de projetos. A prefeita Fátima Daudt avalia que a atração dos empreendimentos e em série é efeito do "trabalho de resgate do protagonismo político e econômico de Novo Hamburgo, proporcionando também um ambiente confiável aos empreendedores".

O Stok está quase pronto na Primeiro de Março com rua Simões Lopes, número 825. O grupo de Passo Fundo não informa ainda a data de estreia e dados de aporte, que tem sido, em média, de R$ 30 milhões por filial. Antes o grupo entrega a loja de Torres, o 33º Stok, que abre em 20 de agosto.

A coluna apurou que a 34ª unidade na cidade calçadista deve estrear em setembro. As instalações estão bem adiantadas. O Fort deve ser concluído até começo de 2025 nas Nações Unidas com rua 24 de Maio, número 368, diz o Pereira. O terreno, que pertence ao Phorbis (dono do Viva Open Mall e outros empreendimentos) recebe fundações para receber a estrutura pré-fabricada, que acelera a montagem. A chuva acabou atrasando o cronograma, que teve início em abril. Valor e porte da loja não foram informados. O Fort gira de R$ 20 milhões a R$ 30 milhões. A Comercial e o Pereira já selecionam funcionários para mais de 300 vagas.

O Cestto encerra o trio. A loja vai ser no encontro da Nações Unidas com Primeiro de Março, informa o diretor do grupo Claudio Luiz Zaffari. O projeto é orçado em mais de R$ 90 milhões, com previsão de 350 postos na obra e 250 diretos na operação, que deve ter 10 lojas complementando o mix, como outros atacarejos da nova bandeira lançada em 2023 e com duas filiais (Gravataí e Zona Sul de Porto Alegre). Outras quatro unidades estão confirmadas: Zona Leste da Capital (antiga Gaúcha Cross) e Viamão em andamento, e Canoas (ao lado do Bourbon, na BR-116) e Taboão da Serra aguardando licenças. Sobre o começo da construção em Novo Hamburgo, Zaffari diz que depende da prefeitura, que analisa o projeto: "Vamos aguardar a aprovação. Esperamos que seja rápida para entregar em meados de 2025." A cidade tem Atacadão (grupo Carrefour) perto do futuro Cestto.