Comercial Zaffari marca dia que abre 3º Stok Center no Litoral Norte

O 33º Stok Center está quase pronto no Litoral. Será a terceira loja na porção Norte da faixa litorânea do Rio Grande do Sul, do atacarejo da Comercial Zaffari, com sede em Passo Fundo e segundo maior grupo supermercadista gaúcho.

Com a nova operação, o grupo passo-fundense vai se firmando na liderança do modelo de super, com volume de atacado e serviço estilo consumidor final. Os atacarejos estão em plena expansão no Estado, enquanto essa onda é mais consolidada no restante do Brasil.

O destino do Stok Center desta vez é Torres, na divisa com Santa Catarina. A data da abertura: 20 de agosto, segundo nota da Comercial. Será a terceira filial a ser inaugurada este ano - as outras foram em Alegrete, São Borja e xx. A meta do comando do grupo é chegar a seis novas unidades em 2024.

Além dos quase 33 do formato que mais se multiplica, a Comercial tem 10 supermercados de vizinhança, concentrados em Passo Fundo e entorno e com uma loja desgarrada em Porto Alegre, no bairro Três Figueiras.

A futura unidade de Torres foi erguida na avenida Castelo Branco, 2380, no bairro São Jorge. São 13,7 mil metros quadrados de área total. Serão 34 caixas e 363 vagas de estacionamento. São 9 mil itens diferentes no mix. A loja deve figurar entre uma das que apresentam maior variedade e tamanho (loja). A operação vai abrir de segunda a sábado, das 7h às 22h, e aos domingos, das 7h às 21h.

A varejista destaca, na nota, que a operação já vai ter largada com a opção de compra on-line. O reforço da frente digital no setor vem crescendo entre diversas bandeiras, com direcionamento da jornada do super dentro do aplicativo. Não é só conveniência que está conectada com o canal. Para as marcas, os apps são uma mega fonte de dados para conhecer os consumidores e trabalhar campanhas de fidelização.

O empreendimento tem bacias de retenção de água pluvial para minimizar os impactos de drenagem no entorno, exigência hoje nas cidades, e "piso drenante para aumentar a permeabilidade do solo". "Figueiras adultas que existiam no terreno foram transplantadas", diz a rede.