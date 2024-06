Dois grandes atacarejos abrem 400 vagas em novas lojas na mesma cidade

A expansão do formato de atacarejo no setor de supermercado se mantém forte no Rio Grande do Sul. Duas das maiores redes do segmento, tanto na operação dentro do Estado como no Sul do Brasil, abriram 400 vagas de emprego e já começam a fazer a seleção. Detalhe: as novas lojas estão sendo instaladas na mesma cidade gaúcha.

São unidades que estão sendo construídas em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos, a pouco mais de 20 quilômetros de Porto Alegre.

A Comercial Zaffari abriu 200 postos para sua filial do Stok Center. A seleção começou nesta terça-feira (25) no no Sine Novo Hamburgo, na rua Tamandaré, 221. As entrevistas, segundo a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), que dirige o Sine, informa que as pessoas podem buscar as vagas até quinta-feira (27).

A seleção para o Fort Atacadista, do grupo catarinense Pereira, será para 200 vagas e deve ter entrevista de interessados em 8 e 9 de julho. O Fort tem lojas em Canoas, Viamão e Caxias do Sul.