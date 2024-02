Construção de novo atacarejo Fort vai começar em Novo Hamburgo

O aquecimento em obras de atacarejos se mantém no Rio Grande do Sul. Um dos maiores grupo do segmento no País e com planos de forte expansão no Estado começa nova obra de sua bandeira Fort Atacadista nesta segunda-feira (26) em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos. O grupo Pereira, de Santa Catarina, planeja ter mais seis unidades do atacarejo este ano no mercado gaúcho.

LEIA MAIS: Fort abre loja em Caxias do Sul com maior investimento da rede

Além de Novo Hamburgo, as próximas cidades confirmadas para ter a bandeira são Gravataí, São Leopoldo, Santa Cruz d Sul, Santa Maria e Porto Alegre. A previsão, feita na abertura da unidade mais recente, em Caxias do Sul - que foi a mais cara até hoje na história do Pereira, com aporte de R$ 120 milhões -, é de instalação das filiais até 2025. Hoje já operam mais duas filiais: Canoas e Viamão.

Em encontro com a prefeita de Novo Hamburgo, Fátima Daudt, o grupo informou que o atacarejo será erguido em área de 23,1 mil metros quadrados, na esquina da avenida Nações Unidas com a rua 24 de Maio, no bairro Operário. A edificação terá 16,8 mil metros quadrados, sendo 15 mil metros quadrados de área coberta.

LEIA MAIS: Grupo Pereira pretende abrir 15 a 20 atacarejos no RS em pouco tempo

O empreendimento será implantado em contrato entre a Phorbis, companhia que opera como fundo de investimento de ativos imobiliários e também de complexos, como o Viva Open Mall em Porto Alegre, e o Pereira.

O presidente da Phorbis, Mathias Kisslinger Rodrigues, e o gerente de Engenharia da empresa, Fábio Dias da Costa, detalharam o projeto no encontro com a prefeita, segundo nota do município. A licença para inicio das obras foi emitida na semana passada. No complexo com Fort, terá ainda "mais uma loja âncora e outras sete lojas satélites". Serão pouco mais de 300 vagas de estacionamento.