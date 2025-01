Um oásis para os pássaros no Centro Histórico de Porto Alegre

Roberto Caricaturista, como é conhecido, transformou uma pequena área ao lado do prédio da Caixa Federal na Praça da Alfândega em um aprazível jardim, em que os passarinhos vão beber água e, eventualmente, construir seus ninhos. A enchente destruiu o local, mas Roberto o reconstruiu com seus próprios recursos, como desde o início. Não ganha nenhum tipo de dinheiro oficial, age apenas pelo prazer de transformar um canto inóspito em atração para quem passa pela Rua da Praia. Palmas para o caricaturista.

Pimenta

A demissão do ministro da Secom, Paulo Pimenta (PT), foi morte anunciada. O culpado das mazelas do governo Lula é o sofá. Tirou da sala, tudo voltará aos trinques. Só que não. O gaúcho é mais uma vítima de dona Janja, e sabem até as manicures dos salões de beleza de Brasília que ela conseguiu atrair antipatias a rodo, se metendo em seara alheia sem o menor constrangimento.

Por isso...

Antes admirada pelo seu trabalho, agora a primeira-dama despenca no quesito avaliação positiva, como mostrou pesquisa do PoderData, a mesma que deu apenas 12% de aprovação ao Supremo Tribunal Federal (STF). E por que Lula não faz nada? Porque é da índole dos apaixonados relevar ações indevidas da sua paixão.

Feliz aniversário

O Colégio Anchieta, de Porto Alegre, completa 135 anos. Da primeira turma com 42 alunos, em 1890, aos atuais cerca de 3,2 mil estudantes, muitas foram as transformações pelas quais passou. Foram os jesuítas que, no século 19, ousaram sonhar com uma instituição voltada à formação intelectual e religiosa dos gaúchos. Na foto, dirigentes do Anchieta.