A retomada do Ceitec

(Ceitec), depois de ter tido sua extinção decretada em 2021 e revogada em 2023, ganhou agora um novo fôlego Com uma reviravolta em sua história, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançadapara se reerguer. A companhia receberá um aporte de cerca de R$ 220 milhões para trabalhar uma nova rota tecnológica para a produção de chips de carbeto de silício até 2026 (Jornal do Comércio, edição de 06/12/2024). A Ceitec é um sonho, mas não consegue sair do chão. Precisamos que saia do chão, assim como a indústria nacional como um todo. Temos matéria prima no País, mão de obra de 220 milhões de brasileiros e precisamos que o Brasil decole. (Vinícius Moraes)

Ceitec II

A reportagem sobre a Ceitec, a bem da boa informação, deveria ter sido completada com informações sobre o sumidouro de dinheiro público que essa empresa tem sido ao longo de sua existência, sem realmente ser competitiva. Eis a razão da tentativa de extingui-la. Agora vão colocar mais R$ 220 milhões, além dos rombos de caixa que têm sido cobertos, para produzir chips com escassas possibilidades de serem competitivos. (Antonio Baptista, Porto Alegre)

Tramandaí

Tramandaí, no Litoral Norte, pretende lançar um edital para viabilizar uma PPP voltada ao Ginásio Tenente Marino Dias, conhecido como Gigantinho. O local está interditado pelo Corpo de Bombeiros com risco de colapso estrutural desde 2020. Tomara que realmente isso aconteça e saia do papel o mais breve possível. O Gigantinho é um patrimônio que precisa ser resgatado e o local transformado, novamente, em um ponto turístico, cultural e esportivo em nível estadual e nacional, como foi outrora. Potência não falta, pois está localizado em área nobre. Com um projeto bem alinhavado, através de PPP, pode gerar muitos benefícios para todos. A propósito, poderia se pensar também em um meio de recuperar o prédio da prefeitura, que está em estado lastimável. (Zigomar Calgarotto da Silva)

Tramandaí II

Essa reforma seria um bom tipo de investimento. Ou reformem ou derrubem. Uma obra dessas, abandonada desse jeito, gera vergonha pra quem vem de fora ver o nosso litoral. (André Michel)

Inversão de valores

Realmente o ser humano está doente. Nos últimos tempos, temos que assistir o dito "ser humano" tratando animais como "filhinhos" e deixando de ter filhos ou adotar. E, por outro lado, assistir o Judiciário (que não deve saber muito de segurança pública) determinar que policiais usem câmeras em seus uniformes não para protegê-los, mas para que não cometam abusos ou maltratem os inocentes bandidos. Para proteger ainda mais os bandidos, irão entregar aos policiais "armas não letais", enquanto os bandidos se armam cada vez mais contra aqueles que nos protegem. (Giuseppe Rosito, Porto Alegre)