Revitalização do Gigantinho

No segundo semestre de 2025, o. A previsão é que a obra seja entregue até o final de 2026. Os recursos, de R$ 15 milhões a R$ 20 milhões, são oriundos de investidores, que serão revelados somente nos próximos meses pela direção do clube (Jornal do Comércio, edição de 08/11/2024). O Gigantinho é um patrimônio da cidade. Precisa voltar a ser utilizado e bem cuidado. (Maira Rodrigues)

Gigantinho II

Excelente! Porto Alegre precisa de uma arena média para shows. (Filipe Lázaro Almeida)

Gigantinho III

Que maravilha! A cidade precisa de um ginásio para termos jogos indoor. (Márcia Rousselet Gonçalves)

Cultura

Câmbio

No dia 9 de dezembro, onominal no fechamento, encerrando a sessão em alta de 0,20%, cotado a R$ 6,08 (Site do JC, 09/12/2024). O Banco Central, com o presidente Roberto Campos Neto, não interveio nenhuma vez para segurar a subida do dólar. É uma pouca vergonha que somente remunera a especulação da dívida pública para desestabilizar as contas do atual governo. (Johny Cavalcanti)