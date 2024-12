Editora independente de Porto Alegre aposta em publicação de escritores latino-americanos

Com 50 títulos em catálogo, a Editora Coragem (@editoracoragem) carrega o propósito de fomentar o cenário editorial latino-americano, além de trazer temas sociais e ambientais às livrarias. O empreendimento, administrado por Thomás Vieira, nasceu em 2020 e, neste ano, participou pela primeira vez da Feira do Livro da Capital.

De acordo com Thomás, a Coragem possui uma linha editorial bem definida, publicar escritores latino-americanos e, sobretudo, conteúdos que tenham alguma mensagem de âmbito social, histórico ou político. Ele explica que estudar a área lhe fez identificar a falta destes temas no mercado. “Alguns assuntos, especialmente latino-americanos, passavam bastante desapercebidos da maior parte das pessoas. E questões culturais também, poucas pessoas conheciam ou apreciavam estes temas, mas, muitas vezes, pela falta de acesso”, pontua.



Foi assim que, no primeiro ano de editora, a Coragem estreou com uma coleção de poesias da escritora argentina Alfonsina Storni. “Esse trabalho já vinha desse lugar de que os assuntos latino-americanos não eram muito retratados por aqui. Vimos que nunca havia sido publicado no Brasil, e o quanto ela merecia ser conhecida por aqui também. Fizemos esse primeiro livro e a partir daí foi crescendo a ideia da editora”, enfatiza o empreendedor.

LEIA TAMBÉM > Novo café no campus da Ufrgs é aposta de estudante empreendedor



Thomás conta que para a publicação do título foi necessária uma ação coletiva para arrecadar o valor, e que o empreendimento contou com muitas mãos para ganhar vida. No segundo ano, os primeiros livros já existiam, mas ainda não havia condições financeiras para a editora trabalhar com uma distribuidora. Foi quando Thomás comprou um kombi para realizar o trabalho. Thomás conta que para a publicação do título foi necessária uma ação coletiva para arrecadar o valor, e que o. No segundo ano, os primeiros livros já existiam, mas ainda não havia condições financeiras para a editora trabalhar com uma distribuidora. Foi quando Thomás comprou um kombi para realizar o trabalho.

Kombi de distribuição de livros da Editora Coragem ARQUIVO PESSOAL/DIVULGAÇÃO/JC

“Fui pessoalmente com ela para Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, oferecer os livros nas livrarias. Evidentemente, tomei muitos nãos e muitos calotes, mas um conjunto interessante de livrarias disseram sim, tornaram-se parceiras e são parceiras até hoje”, lembra. “Fui pessoalmente com ela para Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, oferecer os livros nas livrarias. Evidentemente, tomei muitos nãos e muitos calotes, mas um conjunto interessante de livrarias disseram sim, tornaram-se parceiras e são parceiras até hoje”, lembra.

LEIA TAMBÉM > Buffet de à la minuta abre na Cidade Baixa com foco na praticidade



Com o veículo, a Coragem passou a contar com uma distribuição nacional. Hoje, a editora trabalha diretamente com 30 livrarias, em 11 estados. Outra marca importante citada por Thomás foi a publicação do título Gauchismo Líquido, de Clarissa Ferreira. "Foi o primeiro livro que teve uma saída muito legal, teve espaço em alguns jornais, recebeu críticas. Foi o primeiro livro que consideramos um sucesso”, enfatiza.



Com o crescimento do empreendimento e a expansão da equipe, que hoje possui também uma editora de poesia e responsável pelo jurídico, Camila Costa, e Nathália Boni, que é revisora e responsável pelos eventos, a editora participou da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. No evento, a banca montada pela Coragem contou com um teto de plantas comestíveis. De acordo com Thomás, a montagem do espaço foi pensada junto de uma equipe que trabalha com permacultura com o objetivo de inspirar a programação proposta pela editora, que tratava de temas ambientais. Com o veículo, a Coragem passou a contar com uma distribuição nacional. Hoje,. Outra marca importante citada por Thomás foi a publicação do título Gauchismo Líquido, de Clarissa Ferreira. "Foi o primeiro livro que teve uma saída muito legal, teve espaço em alguns jornais, recebeu críticas. Foi o primeiro livro que consideramos um sucesso”, enfatiza.Com o crescimento do empreendimento e a expansão da equipe, que hoje possui também uma editora de poesia e responsável pelo jurídico, Camila Costa, e Nathália Boni, que é revisora e responsável pelos eventos, a editora participou da 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. No evento, a banca montada pela Coragem contou com um teto de plantas comestíveis. De acordo com Thomás, a montagem do espaço foi pensada junto de uma equipe que trabalha com permacultura com o objetivo de inspirar a programação proposta pela editora, que tratava de temas ambientais.