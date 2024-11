Contabilidade tradicional e digital

caderno JC Contabilidade, Jornal do Comércio, edição de 16/10/2024 O contador "tradicional" tem como diferencial a sua abordagem personalizada. Ele oferece uma análise detalhada das informações financeiras e econômicas da empresa, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Já a contabilidade digital automatiza processos, como o envio de declarações e o controle de tarefas básicas (). Sempre digo que é preciso olhar para o consumidor e para o mercado! O digital mudou muito a forma de relacionamento, de vender e de prestar serviços. Mas ele se soma ao presencial e não o exclui 100%. Às vezes, olhamos apenas uma parcela do mercado e afirmamos que o presencial é desnecessário, mas na prática não é desta forma. (Alexandre Ferrão)

Centro Histórico

Site do JC, 24/10/2024 Em obras desde novembro de 2022, o Viaduto Otávio Rocha, juntamente com a Escadaria da Borges, segue trazendo complicações para o Centro Histórico de Porto Alegre. Dessa vez, o problema envolve a segurança dos pedestres e também dos motoristas que circulam pela avenida. Por falta de espaço na calçada, os populares circulam na via sem nenhum tipo de proteção contra os carros, que passam rente a eles em alta velocidade (). Se existe instrução sobre a utilização do outro lado da rua, o problema é do pedestre que prefere se arriscar. As pessoas são o resultado das suas escolhas. (Márcia Cornetet Medaglia)

Urbanismo

Site do JC, 15/10/2024 O paredão branco da loja da Leroy Merlin, no Shopping Pontal, na Zona Sul de Porto Alegre, está passando por reforma. A fachada, que faz barreira com a orla, gerou polêmica por ser um projeto diferente do aprovado pela prefeitura (). O prédio ficou no estilo das lojas deles. Independentemente de ser branco ou vidro, os dois tapam o Guaíba. (Daiani de Castro Azevedo)

Urbanismo II

Ainda bem que não sou a única a chamar aquilo de paredão branco. Qualquer pessoa com o mínimo senso de estética acha aquilo horrível. (Camila Maia)

Eleições 2024

Site do JC, 27/10/2024 Nas ocasiões em que os candidatos Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) se encontraram, sempre houve cordialidade. No domingo de eleição, ao chegar a um compromisso, Maria carregava um café e Melo chegou a cheirá-lo (). Exatamente! Seja de onde for e quem sejam os candidatos, o mínimo que se espera é respeito. Isso é democracia! (Fernanda Cristina Maciel Torres)

Eleições 2024 II

Assim é bonito de ver. Respeito ao pleito e às diferenças. Entendendo que a política é a única forma de mudar algo. (Luciana Franco)