Ao se encontrarem novamente, Melo cheira café de Maria do Rosário

As agendas dos candidatos Maria do Rosário (PT) e Sebastião Melo (MDB) se encontraram pela segunda vez neste domingo (27) de eleições municipais. Enquanto Melo saía da sua entrevista à Band, na Pucrs, Maria chegava com um café em mãos para ser entrevistada no veículo.“Estou tomando café, quer um?”, perguntou Maria a Melo, que cheirou o copo e comentou. “É bom para a voz”, ironizando a rouquidão da petista. “É bom para a voz, para a pressão… A minha voz é a mesma, mas as eleições… Vamos lá, hein?”, brincou. Mais cedo, os candidatos haviam se encontrado e se cumprimentado no intervalo de suas entrevistas à Rádio Gaúcha. Na ocasião, bradaram uníssonos “viva a democracia!”.