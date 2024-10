Pedestres se arriscam ao transitar em meio aos carros na Borges de Medeiros

Em obras desde novembro de 2022, o Viaduto Otávio Rocha, juntamente com a Escadaria da Borges, segue trazendo complicações para o Centro Histórico da Capital. Dessa vez, o problema envolve a segurança dos pedestres e também dos motoristas que circulam pela avenida. Por falta de espaço na calçada, os populares circulam na via sem nenhum tipo de proteção contra os carros, que passam rente a eles em alta velocidade.

Apesar das placas da prefeitura solicitando que se utilize o outro lado da Borges de Medeiros, que conta com proteções, muitos seguem andando ao lado dos veículos que passam pela avenida. Motoristas relataram à reportagem do JC que estão sendo surpreendidos ao verem pedestres no meio da via e, que por conta disso, quase causaram acidentes no local.

Questionada sobre a situação da obra, a secretaria municipal de Obras e Infraestrutura (SMOI) ainda não consegue dar um prazo para que a calçada esteja liberada novamente para circulação e se manifestou por meio de nota. A Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), que é responsável pela organização do trânsito no município, também se manifestou por meio da mesma nota divulgada à reportagem.

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura informa que a passagem de pedestre está com as orientações e sinalizações previstas pela EPTC. Quanto ao mau cheiro, as tubulações de esgoto pluvial estão sendo trocadas, mas também, os populares jogam lixo com frequência por cima dos tapumes. A obra está iluminada, e os bares que ficam na parte superior do Viaduto contribuem para a segurança do local.

Quando obra ficará pronta