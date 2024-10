Presente de Natal: Trensurb deve operar em todas as estações a partir do dia 24 de dezembro

O retorno da circulação dos trens nas estações Mercado, Rodoviária e São Pedro já tem data marcada: 24 de dezembro, véspera de Natal. As três estações estão fechadas desde maio quando foram atingidas pelas enchentes que interromperam as operações do trem metropolitano.

As estruturas, que ficaram totalmente alagadas, danificaram equipamentos e a parte elétrica das estações. Com a volta do funcionamento das três estações, a previsão é que aumente o número de passageiros. Hoje, são transportados 70 mil passageiros por dia. Antes da tragédia climática de maio, os trens transportavam 120 mil usuários diariamente.

• LEIA MAIS: Trensurb anuncia funcionamento da estação Farrapos para o dia 20 de setembro

Durante a solenidade da retomada das operações do Aeroporto Internacional Salgado Filho, no dia 18 de outubro, que contou com a presença da comitiva dos ministros Sílvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, e Paulo Pimenta, da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, o presidente da Trensurb, Nazur Garcia, que participou da cerimônia anunciou que estão sendo investidos cerca de R$ 323 milhões na recuperação das estruturas das estações - recursos do governo federal. Garcia foi quem cravou a data.

Durante o seu discurso, o ministro Pimenta garantiu a volta das operações das três estações até o final deste ano. "O trem voltará até a estação Mercado. Vamos sair mais fortes dessa tragédia climática. Estamos reconstruindo todas as estruturas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul", destacou.

Inundação de maio danificou as estruturas da estação Rodoviária da Trensurb TÂNIA MEINERZ/JC

A Trensurb trabalha, agora, para restabelecer a operação do último segmento da via férrea ainda desativado desde maio, exatamente o mais castigado pelas enchentes: o trecho que abrange as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro, que permaneceram submersas por mais de 20 dias durante a enchente. Além disso, duas das cinco subestações de energia que alimentam a tração dos trens foram completamente alagadas e estão sendo reconstruídas.

A paralisação das atividades do trem ocorreu no dia 3 de maio em razão da enchente que atingiu a Região Metropolitana de Porto Alegre - as instalações da empresa nos municípios de Porto Alegre, Canoas e São Leopoldo foram afetadas. No dia 30 de maio, a Trensurb restabeleceu, parcialmente, os serviços entre as estações Mathias Velho, em Canoas, e Novo Hamburgo. No dia 20 de setembro, data comemorativa da Revolução Farroupilha, os trens voltaram a circular em Porto Alegre, chegando até a estação Farrapos.

A Trensurb opera uma linha de trens com extensão de 43,8 quilômetros, no eixo da Região Metropolitana de Porto Alegre, com 22 estações e uma frota de 40 trens, que atendem a seis municípios: Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo e Novo Hamburgo. Em função da enchente de maio, as estações Mercado, Rodoviária e São Pedro, em Porto Alegre, não estão em funcionamento.