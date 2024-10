Começa obra em paredão branco de loja colada a shopping de Porto Alegre

O paredão branco da loja da Leroy Merlin, no Shopping Pontal, na Zona Sul de Porto Alegre, começa a ganhar uma nova forma. A fachada, que faz barreira com a orla, gerou polêmica por ser um projeto diferente do aprovado pela prefeitura.

"A empresa esclarece que está realizando as alterações da fachada de sua loja localizada no Pontal Estaleiro, após solicitação da prefeitura, conforme projeto elaborado, apresentado e aprovado pelo órgão. Reforça que segue a execução nos termos exigidos à época”, informa a loja de materiais de construção através de nota enviada à reportagem.



A prefeitura da Capital, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), dá mais detalhes da obra em andamento. “A prefeitura acordou com o empreendedor medidas de recomposição das fachadas da Leroy Merlin com o objetivo de criar unidade visual, atendendo a premissas de sustentabilidade e alinhadas com as diretrizes estabelecidas pela Lei 872/2020”, diz o texto da assessoria de imprensa.