Contador 'tradicional' se destaca em meio à era digital

JC Contabilidade - Quais são os principais diferenciais que um contador tradicional pode oferecer em relação à contabilidade digital para uma empresa?

Filipe Martins - Um contador tradicional oferece uma abordagem personalizada, com uma análise aprofundada das informações financeiras e econômicas, tanto para pessoas físicas quanto jurídicas. Além disso, ele compreende as particularidades específicas de cada negócio, como questões tributárias, interpretações da legislação e planejamento fiscal, situações que exigem uma avaliação crítica e criteriosa. A contabilidade digital automatiza processos rotineiros, como o envio de declarações, porém não oferece uma interação direta entre contador e empresário, o que permite proporcionar uma consultoria adaptada ao contexto e aos objetivos da empresa.

Contab - Em que situações o atendimento personalizado de um contador é mais vantajoso do que os serviços oferecidos por plataformas digitais?

Martins - O atendimento personalizado é crucial em momentos críticos, como auditorias, disputas fiscais, planejamento tributário avançado ou na abertura de novos negócios e filiais, quando o conhecimento das leis e regulamentações locais pode ser decisivo. Em situações emergenciais, como durante a pandemia ou enchentes, o contador atua como um verdadeiro parceiro, ajudando o empresário a se adaptar rapidamente. Além disso, em processos complexos de reestruturação, fusões ou aquisições, o suporte de um contador é essencial para avaliar riscos, otimizar estruturas societárias e assegurar a conformidade com as normas.

Contab - Como a expertise de um contador pode auxiliar na tomada de decisões estratégicas para o crescimento de uma empresa?

Martins - A expertise de um contador é fundamental para interpretar dados financeiros e transformá-los em informações úteis e personalizadas para decisões estratégicas. Isso abrange a análise de lucratividade por produto ou serviço, previsão de fluxo de caixa, orientações sobre investimentos e expansão, além de recomendações para otimizar despesas e tributação. A visão estratégica do contador permite que a empresa alinhe suas decisões financeiras com metas de longo prazo e as melhores práticas de mercado. Além disso, com as constantes mudanças na legislação empresarial e tributária, o contador garante que a empresa esteja sempre bem informada e em conformidade.

Contab - Quais são os riscos que uma empresa pode enfrentar ao optar exclusivamente por um serviço de contabilidade digital automatizada?

Martins - Um dos principais riscos de utilizar exclusivamente a contabilidade digital é a falta de interpretação humana em situações complexas, como mudanças na legislação ou variações nos regimes tributários que podem impactar diretamente o negócio. Além disso, erros na parametrização ou na interpretação dos dados financeiros podem passar despercebidos em plataformas automatizadas. A ausência de um contador dedicado pode resultar na perda de oportunidades de planejamento tributário eficiente ou na detecção tardia de problemas financeiros que poderiam ser evitados com uma análise mais cuidadosa. Por exemplo, se as variáveis não forem corretamente parametrizadas, mudanças nas alíquotas podem ocorrer sem que o empresário seja informado. No caso do Simples Nacional, um contador acompanha essas alterações em tempo real, garantindo que a empresa não sofra uma tributação indevida. Além disso, a contabilidade exclusivamente digital não permite que seja realizada a discussão dos fatos entre contador e empresário.

Contab - De que forma um contador pode agregar valor ao negócio, indo além das funções tradicionais de contabilidade?

Martins - Um contador vai além da função de registro e apuração de dados contábeis. Ele também pode atuar como consultor financeiro, auxiliando na gestão de caixa, no planejamento de investimentos, na análise de viabilidade de novos projetos e na redução de custos operacionais. Além disso, o contador contribui para o compliance fiscal e regulatório, prevenindo multas e penalidades, ao mesmo tempo em que oferece uma visão abrangente da sustentabilidade financeira da empresa. Sua capacidade de antecipar tendências e orientar o empreendedor sobre as melhores práticas de governança corporativa é mais um diferencial que agrega valor ao negócio.