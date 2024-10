Contabilidade deve estar atenta aos direitos das minorias

Acompanhar os avanços das legislações específicas para minorias, idosos, deficientes ou integrantes da comunidade LGBTQIA+ , entre outros, é uma obrigação de profissionais de diversas áreas, incluindo contadores. O conhecimento sobre direitos de pessoas especiais pode ser determinante para o crescimento das empresas. Mesmo assim, o tema passou a pautar o debate social há poucos anos e, em tempo bem menor, as organizações.

As legislações específicas têm, como guarda-chuva, a Convenção 159 da Organização Internacional do Trabalho. O texto determina que todos os países membros devem considerar permitir que a pessoa deficiente tenha um emprego, progrida e se promova, de forma a estar inserida na sociedade. Sua ratificação se deu no Brasil através do Decreto 129, de 18 de maio de 1991, tornando-se lei no Brasil desde esta data.

Das leis maiores, seguem as específicas para cada caso. No caso dos Idosos, desde 2003 uma lei específica garantiu direitos para os cidadãos a partir dos 60 anos de idade, o Estatuto do Idoso, nome oficial da lei 10.741/2003. Criado em 1990 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, o Dia Internacional do Idoso é celebrado em 1º de outubro. No Brasil, a população de idosos vem crescendo e deve ultrapassar o número de crianças em 2039.

"A pessoa idosa é presumidamente vulnerável, e tem prioridade em filas, atendimentos, estabelecimentos de saúde, pública ou privada, restituição pela Receita Federal, entre outros. E há ainda os supervulneráveis, com mais de 80 anos, que têm prioridade maior que as demais pessoas idosas", diz a advogada Regina Beatriz Tavares da Silva, presidente da Associação de Direito de Família e das Sucessões (www.adfas.org.br).

A violência patrimonial contra idosos tem regulamentação específica pelo estatuto. Ele inclui situações em que o acesso a operações bancárias for dificultado - como a retenção de cartão de conta bancária, de crédito ou cartão por meio do qual o idoso receba seus benefícios ou alimentos-, em que houver desvio de bens ou de pensão. Também configura crime, segundo o Estatuto, a indução de pessoa idosa a conceder procuração para que outra pessoa administre seus bens ou disponha deles livremente.

Idosos a partir de 65 anos que não têm aposentadoria ou pensão e tiverem renda familiar por pessoa da família igual ou menor que um quarto salário mínimo têm direito ao BPC (Benefício de Prestação Continuada), que equivale a um salário mínimo por mês. Esse benefício não inclui 13º salário e nem dá direito a deixar pensão por morte. A pessoa idosa tem, ainda, direito a cobrar alimentos de seus filhos, adotivos ou não, que responderão solidariamente na medida de sua capacidade financeira.

Em relação às pessoas com deficiência, o Brasil conta, desde o ano 2015, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, criado através da Lei 13.146. O estatuto define a pessoa com deficiência como aquela que tem "impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas." Da legislação específica, o Decreto 5.926/04 trata da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e a Lei nº 7.853/89, de Apoio às Pessoas Portadoras de Deficiência.

De acordo com dados do IBGE, no censo de 2010, o Brasil possui 45,6 milhões de pessoas, 23,91% da população, que se declarou com pelo menos uma das deficiências investigadas. Dessas, 6,7% da população com impactos mais severos em sua autonomia ao realizar funções e atividades básicas. A grande conquista das legislações disponíveis é de auxiliarem na inclusão de todo o cidadão brasileiro. Mas, como todo direito, cabe aos profissionais que atendem a esse público estarem atentos para que o que foi conquistado não retroceda.