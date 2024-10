Como assinante fiel do JC há mais de uma década e admirador confesso do trabalho impecável que o jornal desempenha na comunicação gaúcha, não pude deixar de notar algo curioso na reportagem especial do caderno Empresas & Negócios (Jornal do Comércio, edição de 21/10/2024), intitulada "O Agro no Litoral Gaúcho". Devo admitir que fiquei genuinamente impressionado com a profundidade da análise, que abrange 23 municípios - um feito notável, sem dúvida. No entanto, não posso deixar de perguntar, com certa perplexidade, como foi possível omitir São José do Norte, o maior produtor de cebola do RS e o terceiro do Brasil. Quem sabe, em uma próxima oportunidade, o município que mais produz cebola no Estado possa ser lembrado em matérias que abordem a riqueza do nosso litoral. (Lucas Escobar)