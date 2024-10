Turismo no RS

Caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, edição de 07/10/2024 O turismo responde a uma parcela importante da economia de pequenas cidades do Norte do Rio Grande do Sul, como Marcelino Ramos e Ametista do Sul. A busca dos turistas por descanso, lazer e boa gastronomia movimenta toda a rede de parques, comércio, restaurantes e hotelaria, numa região predominantemente agrícola (). Conheço essas duas cidades, mas Ametista do Sul é demais! (Cármen Segobia)

Turismo II

As estradas para as águas termais de Marcelino Ramos, infelizmente, são muito ruins. (Derci Bianchin)

Educação financeira

Caderno Empresas & Negócios, JC, 07/10/2024 Os alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental Paulina Moresco estão tendo aula de Educação Financeira com alguns dos associados do Instituto de Estudos Empresariais (IEE). O projeto Professor Voluntário busca levar a escolas públicas conteúdos relacionados à tecnologia e a finanças, que não figuram no currículo tradicional (). Excelente projeto! Extremamente importante para os alunos e suas famílias. (Susana Müller)

Educação financeira II

Que lindo! É um baita projeto que vai impactar a vida de muitos jovens. Parabéns! (Fernanda Estivallet Ritter Sacks)

Homenagem

Coluna Começo de Conversa, JC, 10/10/2024 Uma escultura em aço platinado, do artista plástico Ricardo Cardoso, irá homenagear os brasileiros que, voluntariamente, ajudaram a salvar vidas durante a tragédia climática de maio no RS. A obra foi encomendada pela Federasul e pela Associação Comercial de Porto Alegre (). Espetacular! Parabéns a esta nobre iniciativa. (Beth Isse)

Minuto Varejo II

podcast do Minuto Varejo No primeiro episódio do, a colunista Patrícia Comunello bateu um papo com Gustavo Schifino, conselheiro do Grupo Stone, que apresentou insights poderosos para o varejo. O Guga é ótimo! Temos que focar no problema, que é constante, e não na solução, que é mutável. (Sergio Galbinski)

Transporte

Site do JC, 07/10/2024 No início de outubro, a Marinha apreendeu a balsa Santa Bárbara, que realizava a travessia de passageiros e cargas entre os municípios de Rodeio Bonito, Ametista do Sul, Planalto e Alpestre, no Norte do RS, para salvaguarda da vida humana e prevenção da poluição ambiental (). Solução zero. Burocracia 10. Parabéns aos envolvidos! (Adriano Dallegrave)