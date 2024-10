Uma escultura em tamanho real vai homenagear os voluntários da enchente de Porto Alegre

A Federasul e a Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) vão homenagear os brasileiros que, voluntariamente, ajudaram a salvar vidas durante a tragédia climática. A escultura em aço platinado do artista plástico Ricardo Cardoso será em tamanho real (6 metros X 4 metros) e ficará a 1,7 metro, altura da enchente que atingiu o prédio das entidades, o Palácio do Comércio. Parabéns ao autor, é uma bela sacada. Cardoso também dá aulas na Fase RS, ensinando os jovens a trabalhar com ferro.



Talentos submersos

A crise da falta de talentos foi objeto do Tá na Mesa da Federasul de ontem. Não é explicável por um só ângulo, envolve comportamento, os estímulos dos empresários (que ficam de olho nos melhores formandos das universidades) e governamental para prospectá-los. O talento precisa ser desenvolvido, mas há desinteresse pela qualificação. Querem ganhar dinheiro sem trabalhar.

As urnas falaram

Os seis partidos do Centrão (centro-direita direita) tiveram cerca de 73 milhões de votos, um número que fala por si só. A esquerda (PT e auxiliares), 23 milhões. O PSD de Gilberto Kassab teve o maior número de prefeitos do País, venceu 878 pleitos municipais.

Direto de Orlando

O jornalista gaúcho Diego Casagrande, que mora em Orlando, na Flórida (EUA), fez um relato impressionante do que está acontecendo com o furacão Milton, com ventos entre 150/200 quilômetros por hora e chuva pesada. Falta tudo, de pilhas à água potável. Só o que tem de sobra é medo.

Furacão democrático

O furacão pode ser o pior nos últimos 100 anos. Em épocas passadas geralmente eram batizados por nomes femininos. Depois de muitas críticas, agora alternam nomes masculinos e femininos.

A falta que elas fazem

A nota e foto das flores na frente de um prédio geraram muitas manifestações de leitores, que aprovaram a ideia. O médico José Valdaí de Souza diz que há décadas vem tentando colocar na cabeça dos vereadores e arquitetos que todos edifícios precisam ter floreiras nas janelas e jardins na cobertura. Diminui o calor e embeleza o prédio.

O PAPIs é o tal

Uma aeronave da FAB realizou voos para aferições dos equipamentos que auxiliam as aeronaves nos procedimentos de aproximação, pouso e decolagem, danificados pela enchente em Porto Alegre. Entre eles os PAPIs (Indicador de Percurso de Aproximação de Precisão), o Localizer (sistema de orientação horizontal no sistema de pouso por instrumentos) e o/DME (informações de distância).

O prazer é nosso

Fernando Albrecht/especial/jc

Se querem alguém que gosta do trabalho que faz é o motorista de ônibus elétrico, que ganha a simpatia dos usuários de Porto Alegre. Para o motorista, o trabalho é reduzido, o painel é completo, a ergonomia é excelente, então, cansa menos. Para os passageiros, o rodar é silencioso, macio e sem trancos, e a entrada e saída ficam quase ao nível do meio-fio. Com baterias cheias, roda mais de 230 quilômetros.



E por falar em motora...

Nos tempos da transmissão manual era fácil reconhecer motoristas de ônibus e caminhões. Invariavelmente o braço direito mostrava bíceps de bom tamanho e o esquerdo queimado do sol - vale também para taxistas.

Mosquito implacável