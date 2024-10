Outlet de calçados da Lojas Lebes

(Coluna Minuto Varejo, Jornal do Comércio, edição de 03/10/2024) A cheia de maio atingiu várias lojas do Centro Histórico de Porto Alegre. Muitas delas precisaram passar por reformas para reabrir. É o caso da megaloja de uma das mais tradicionais varejistas gaúchas, a Lebes, que investiu R$ 2 milhões em uma reforma geral. A filial, na avenida Borges de Medeiros com Largo Glênio Peres, agora vai ter um outlet de calçados. Iniciativas para revigorar o Centro de Porto Alegre sempre são bem-vindas. Parabéns para os investidores (Camila Santana).

Pampulinha

(Caderno Geração E, JC, 17/10/2024) Restaurante clássico de Porto Alegre, o Pampulinha, no bairro São Geraldo, operou de 1971 a 2023, quando encerrou as atividades. Agora, o espaço reabre com adega e um wine bar sob o comando das irmãs Kelly e Cristina Pinheiro, que pretendem dar continuidade ao legado de mais de 50 anos do pai, Jaime Pinheiro. O ponto, na avenida Benjamin Constant, venderá vinhos em taças e garrafas, além de tábuas de frios e charcutaria. Muito legal reabrir, mesmo que com outra proposta, este que foi por muitos anos um ícone da gastronomia de Porto Alegre. (William Day)

Jogos de azar

JC (08/10/2024) Assim como o deputado estadual (Republicanos) Capitão Martim, em artigo publicado no, também me preocupo com os jogos de azar e as pessoas de baixa renda. Algo deve ser realizado em termos de regulamentações. No entanto, não foram R$ 3 bilhões do Bolsa Família que foram parar em apostas online como posto pelo deputado e, sim, de R$ 300 milhões. (Valdecir Moschetta, de Erechim)

Reportagem Cultural

(Caderno Viver, Reportagem Cultural, JC, 15/09/2023) O bugio é um mamífero nativo do continente americano, muito presente no Rio Grande do Sul. Quando ameaçado, projeta uma vocalização grave característica, popularmente conhecida como ronco. A referência a esse animal, inclusive, nomeou o único gênero musical reconhecido como genuinamente gaúcho. Boa reportagem! Vale ressaltar a existência de outro livro relatando a história do Bugio em São Francisco de Assis "Bugio: um gênero musical nativo do Rio Grande do Sul", de Salvador Ferrando Lamberty. (Marcelo Pereira)

Cambará do Sul

Concedidos em 2021 à iniciativa privada, os parques nacionais dos Aparados da Serra e da Serra Geral, em Cambará do Sul, nos Campos de Cima da Serra, tiveram, entre maio - mês da enchente - e agosto, a diminuição de 60% no fluxo turístico. A verdade é que o RS não sabe divulgar seu potencial turístico fora de Gramado e Canela! (Carlos César Lopes)