O legado de José Lutzenberger

Caderno Panorama, Jornal do Comércio, edição de 03/10/2024 A dedicação pela proteção e preservação do meio ambiente protagonizada pelo agrônomo, escritor, filósofo e paisagista José Lutzenberger não só lhe rendeu vários reconhecimentos internacionais por sua contribuição à ecologia, mas também o título de um dos mais renomados ambientalistas do Brasil. Alguns, no entanto, o consideravam um "profeta do Apocalipse", devido à forma contundente com que se posicionava sobre o tema. O que os incrédulos não esperavam é que todos os seus sobreavisos se tornariam fatos reais (). É, e parece que seguimos não aprendendo. (Josiane Deimiquei)

José Lutzenberger II

José Lutzenberger era puro amor pela vida! Só pela vida! Passaram-se 50 anos e ainda não entendemos sua mensagem. (Sérgio Schons)

José Lutzenberger III

Um visionário e lutador pela preservação do meio ambiente. (Cármen Marques)

Emprego

Site do JC, 07/10/204 O setor da construção civil em Porto Alegre está em pleno crescimento, tanto em obras em execução quanto em vagas de trabalho. Conforme dados do Sine POA, na última semana de setembro, um terço das mais de 1,4 mil oportunidades registradas no sistema eram voltadas para a construção civil (). Que todas as pessoas desempregadas que desejam trabalhar, consigam um emprego! (Marilene Lisowski)

Olha Só

Coluna Olha Só, caderno Panorama, JC, 11/10/2024 Comemorando seus 30 anos de carreira profissional e 35 de estrada no mundo da moda, o estilista Alexandre Herchcovitch esteve em Porto Alegre na semana, fazendo a curadoria das 10 peças que integram a exposição Trajetória (). Adoro as colunas do Ivan Mattos. Bem informado, culto e grande profissional. (Tânia Carvalho Santos)

Free flow

Desde dezembro, os pedágios free flow são uma novidade para motoristas que circulam pela Serra Gaúcha e Vale do Caí. No entanto, com a mudança no sistema de cobrança, muitos motoristas deixaram de realizar o pagamento para a concessionária CSG. Entre janeiro e julho, 254.446 multas foram aplicadas. O free flow foi uma péssima ideia, tá comprovado! Mais de 250 mil multas em sete meses, não precisa mais nada para condenar um sistema mal implementado. Espero que se deem conta! (Sérgio Tostes de Escobar)