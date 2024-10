A personalidade da moda

Comemorando seus 30 anos de carreira profissional e 35 de estrada na mundo da moda, o estilista Alexandre Herchcovitch esteve em Porto Alegre esta semana, trazido pelo Moinhos Shopping com As Patrícias, Parenza & Pontalti, fazendo a curadoria das 10 peças que integram a exposição Trajetória. O trabalho do estilista, desenvolvido no underground de São Paulo, revolucionou a moda brasileira dos anos 1990, com um estilo único em que as caveiras, alfinetes, materiais alternativos e o espírito grunge moldaram uma geração inteira de fashionistas.



Nas vitrines do mundo

Reconhecido por Costanza Pascolato e Glória Kalil, Alexandre arregimentou um poderoso time de produtores, modelos, jornalistas e formadores de opinião, que interpretaram e deram visibilidade aos conceitos da moda contemporânea introduzidos por ele. O jovem que começou costurando para drag queens e prostitutas atingiu o sucesso com suas criações comercializadas em Nova York, Londres e Tóquio. O documentário Herchcovitch; Exposto, contando tudo isso, abriu a programação da terça-feira, seguido de uma conversa com As Patrícias ainda na sala do GNC Cinemas.

Com a Força Rosa

Uma união de linguagens artísticas compõe Força Rosa: Um Espetáculo pela Prevenção, com o qual a Liga Feminina de Combate ao Câncer no Rio Grande do Sul celebra seus 70 anos de atuação. A iniciativa acontecerá no próximo dia 14, segunda-feira, no Theatro São Pedro, com moda, música, dança e atuação transmitindo uma mensagem de prevenção e cuidado, simbolizando transformação, resiliência, força e histórias humanas. A direção artística do espetáculo Força Rosa está nas mãos de Catharina Conte e Patsy Cecato, com direção musical de Juliano Barreto e produção de Maria Bastos.

A Conquista dos espaços

