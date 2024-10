O Porto Meridional de Arroio do Sal

Jornal do Comércio, edição de 30/09/2024 O governo federal anunciou a intenção de injetar R$ 1,3 bilhão no Porto Meridional de Arroio do Sal, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul. O valor total estimado para o empreendimento é de cerca de R$ 6 bilhões. Ou seja, a maior parte dos recursos será de origem privada (). Importante notícia para o Estado e para Arroio do Sal, no entanto, também é muito importante que os órgãos públicos envolvidos, município, Estado e governo federal, e a sociedade civil organizada, tenham o cuidado para prever a infraestrutura de água, esgoto, energia, internet, e estradas duplicadas para acesso a Arroio do Sal. O investimento é muito bom para a região, demandará muita mão de obra, mas tem que ser acompanhado por investimento público em infraestrutura. (Antônio Tadeu Bandeira dos Santos)

Turismo

Louvável os esforços de muitos para incentivar o turismo no Rio Grande do Sul, porém alguns empresários e políticos fazem força para dificultar uma consciência entre proprietários de hotéis, comércio e prestação de serviços em cobrar preços compatíveis com a realidade gaúcha. O caso dos restaurantes é um exemplo. O preço das carnes baixou no varejo, porém, nos cardápios, os valores não param de subir. (Ramiro Nunes de Almeida Filho, Porto Alegre)

Varejo

Coluna Minuto Varejo, site do JC, 03/10/2024 Uma nova padaria já está resolvendo a demanda da vizinhança e de quem frequenta o Shopping João Pessoa ou a região do bairro Azenha, em Porto Alegre (). Falta um supermercado no shopping João Pessoa! Gostei da padaria. (Ana Claudia Vieira Bettamello)

Free flow

Desde dezembro, os pedágios free flow se tornaram uma novidades para motoristas que circulam pela Serra gaúcha e Vale do Caí. No entanto, com a mudança no sistema de cobrança - agora feita por meio de pórticos instalados nas estradas -, muitos motoristas deixaram de realizar o pagamento para a concessionária CSG. Entre janeiro e julho, 254.446 multas foram aplicadas. A pessoa passa na estrada e não sabe o que é, nem como entrar em contato, nem o site, nem um outdoor. Meu pai vai passar a vida toda e não vai saber onde pagar! (Pedro Aleixo Vivian)

Free flow II

Fui autuado e quando entrei em contato com o órgão autuador, o Daer, ninguém me atendia, ninguém sabia me orientar. Não me notificaram a tempo de dar chance de eu pagar no tempo que o free flow permitia também. Então tudo parece muito armado pra ganhar dinheiro em cima da desinformação do povo. (Eduardo Dall'Agnol Laux)