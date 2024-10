Verba para reonstruir o Aeroporto Salgado Filho

Varejo

Varejo II

É vergonhoso com o mercado farmacêutico. Já não basta cursos de formação farmacêutica EAD, agora estabelecimentos de dispensação que são verdadeiros supermercados. (Clóvis Moreira Júnior)

Perfil demográfico

Projeções do IBGE sinalizam fortes mudanças no perfil demográfico do Brasil, incluindo redução da fecundidade e maior envelhecimento. O Rio Grande do Sul chegará ao ano de 2070 com uma população 18,9% menor do que a estimada em 2024 - o que consistirá no maior recuo demográfico do País (). Isto é apenas uma projeção que não leva em conta migração da população em busca de trabalho e qualidade de vida. Se o RS procurar aprimoramento, diversificação das atividades econômicas, poderá se tornar atraente como foi no passado. (Antônio Augusto Goulart)