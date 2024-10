Governo federal autoriza transferência de R$ 425,9 milhões para reconstrução do Salgado Filho

O governo federal publicou nesta segunda-feira (30) a Medida Provisória que permite à concessionária Fraport ter acesso a R$ 425,9 milhões para a reconstrução do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, que deve reabrir no dia 21 de outubro para voos nacionais, após cinco meses fechado devido às chuvas de maio.A MP foi publicada no Diário Oficial da União, junto com a autorização de crédito em favor dos Ministérios da Agricultura e Pecuária, da Ciência, Tecnologia e Inovação, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e de Portos e Aeroportos, além de Operações Oficiais de Crédito, totalizando R$ 1,65 bilhão.Os R$ 425,9 milhões foram aprovados pela diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) no dia 23 de agosto e dependiam da anuência do Ministério de Portos e Aeroportos, que foi oficializada nesta segunda. À época da aprovação pela Anac, ficou definido que, dos R$ 425,96 milhões, R$ 362,22 milhões seriam alocados no início das obras de reconstrução do Aeroporto Salgado Filho, enquanto cerca de R$ 63,94 milhões seriam destinados à manutenção das atividades aeroportuárias até a conclusão dos trabalhos.Desde maio, a pista do aeroporto da capital não recebe voos devido aos impactos da inundação histórica que atingiu o Estado e Porto Alegre. A pista permaneceu quase toda encoberta pela água por mais de 20 dias. A partir de julho, começaram as obras de reconstrução. A previsão é de que cerca de 130 voos diários, entre chegadas e partidas, sejam retomados nesta primeira etapa. Em 16 de dezembro, quando as operações internacionais forem restabelecidas, a pista estará em pleno funcionamento, com sua extensão total de 3,2 mil metros.