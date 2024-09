Acesso a dados bancários impulsiona fiscalização tributária estadual e aumenta debate sobre sigilo no Brasil

especial para o JC

decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em favor da obrigatoriedade do fornecimento de informações sobre operações de recolhimento do ICMS por parte das instituições financeiras aos Fiscos estaduais movimentou o debate sobre sigilo bancário no País nesta semana. A medida valida as regras do Convênio ICMS 134/2016 do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz), que estabelece a obrigação dos agentes financeiros no compartilhamento dos dados bancários de todas as operações realizadas por pessoas e empresas no pagamento do imposto por meios digitais, como cartões de crédito, de débito e Pix.

Em votação apertada na última semana, o STF decidiu pela constitucionalidade dos dispositivos do convênio do Confaz, a partir de uma ação ajuizada pelo Conselho Nacional do Sistema Financeiro (Consif) em 2022, a qual alegava que as informações dos clientes eram protegidas pelo sigilo bancário. Na decisão por 6 a 5, prevaleceu o entendimento de que as regras validadas não configuram a quebra de sigilo – vedada pela Constituição Federal –, mas sim a transferência dele para a administração estadual, que já teria a obrigação de guardar informações sensíveis dos contribuintes.

Com o objetivo de aumentar o poder de fiscalização tributária e apurar possíveis sonegações, o STF, durante a Operação Lava Jato, em 2016, já tinha considerado legítima a obtenção de dados bancários, sem processo judicial, pela Receita Federal e outras autoridades fiscais. "A discussão do Supremo neste caso era ampliar essa prerrogativa para os fiscos estaduais, e eles entenderam que é constitucional e que não há quebra de sigilo, porque ele 'sai de uma mão e vai para outra'", explica o professor do Departamento de Direito Econômico e do Trabalho da da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), Éderson Garin Porto.

No entanto, ele reforça: "a Constituição diz que somente um juiz pode deferir essa quebra de dados, sejam eles quais forem, quando houver necessidade. É o juiz quem avalia e autoriza ou não a quebra desse sigilo".

Ainda que o sigilo dos dados bancários seja mantido através dessa transferência, a preocupação em torno da proteção à intimidade surge através das dúvidas sobre como essas informações serão acessadas e utilizadas. "É evidente que quando se defende o sigilo e a proteção de dados não se pretende criar uma blindagem para delitos. O Convênio prevê a abrangência limitada às transações que estão sob investigação, mas não há garantia sobre como essas informações vão ser manipuladas por um número maior de pessoas", comenta Porto.

No último ano, o Pix representou mais de 39% de todas as transações de pagamento, enquanto cartões, de débito ou crédito, somaram 41% no último ano, segundo dados do Banco Central. O estudo apontou também o crescimento de 75% no uso do Pix. “A preocupação do Fisco em capturar esses negócios com transações de vendas e mercadorias – objeto do ICMS – é o grande foco desta norma. A chave Pix, por exemplo, dado o avanço tecnológico que foi incorporado viabilizou essa rastreabilidade às autoridades fiscais”.

Para o professor, o agigantamento da fiscalização é também uma preparação para o sistema tributário unificado proposto pela reforma tributária. Em nota ao Jornal do Comércio, a Federação Brasileira de Bancos (Febraban) comentou a decisão: "os bancos, desde 2023, observam e cumprem as disposições do Convênio ICMS134/2016, enviando às autoridades competentes a Declaração de Informações de Meios de Pagamento (DIMP). A decisão do STF confere segurança jurídica ao procedimento já adotado pelos bancos", destaca a entidade.