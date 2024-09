As obras de demolição do Esqueletão, no Centro Histórico de Porto Alegre, foram retomadas na semana passada, após ficarem embargadas desde o dia 27 de fevereiro (). Demorou! O quanto antes melhor. Vai dar um alívio tanto estético quanto de ânimo a esta área da cidade. Chega de ruínas! Que venham mais coisas novas e belas, por favor! (João Maurício Hack Cardozo)

Cultura

Um dos símbolos da superação após a enchente de maio no Rio Grande do Sul está de volta ao varejo de livros e à cena cultural do Centro Histórico de Porto Alegre. A reabertura da Livraria Taverna, na Casa de Cultura Mario Quintana, foi em clima de festa (). Que esta reinauguração seja em momento de reflexão sobre o futuro da cidade. E que possamos aprender com os erros do passado. Sucesso para a livraria. (Edson Bonine)