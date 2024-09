Feira da agricultura familiar na Ceasa

caderno Expointer, Jornal do Comércio, edição de 02/09/2024 Um dos pavilhões mais visitados na 47ª Expointer, a feira da agricultura familiar vendeu 25,4% a mais do que em 2023, totalizando R$ 10,8 milhões. A novidade é que agora a feira será permanente em Porto Alegre a partir da segunda quinzena de setembro, em uma área na Ceasa (). Que bacana, é por aí! E sugiro que criem um site, aplicativo ou algo no qual as pessoas possam acessar os fabricantes destes produtos. (Alexandre Cunha Krause)

Louvável iniciativa, porém, deveriam trazer para a área central de Porto Alegre. Haveria maior número de pessoas para frequentar. (Jorge Ferreira)

Boa ideia! Contudo, precisa lembrar que agricultura familiar e saudável não rima com agrotóxicos. Por isso, o incentivo à ideia deve incluir assistência técnica efetiva contínua e financiamento a projetos cuja implementação precisa ser certificada. (Carlitos Kurdt Fuchs)

Lugar muito distante. Uma pena! (Margarete Sordi Sperotto)

JC, 02/09/2024 A 47ª Expointer superou mesmo as expectativas e superou a marca de comercialização registrada na edição anterior. O faturamento da mostra agropecuária chegou a R$ 8,1 bilhões, 1,4% acima do total arrecadado no ano passado (). Excelente evento, além de muito produtivo para as empresas e visitantes. (Rosmary Carina Barboza)

JC, 28/08/2024 A safra de grãos de verão deverá ser 16,9% superior no RS, chegando a 35 milhões de toneladas, se confirmadas as intenções de plantio dos agricultores e uma condição climática de La Niña fraco (). Viva o agro que move a economia do País. (Zenaide Bielawski)

Site do JC, 28/08/2024 A Câmara Municipal de Porto Alegre rejeitou a proibição da venda de animais em estabelecimentos comerciais e pet shops na cidade. O principal argumento dos parlamentares que votaram contrariamente à matéria é de que o projeto prejudica a liberdade econômica (). Animais não são produtos! Sob a mesma linha de argumentação estiveram direitos fundamentais que hoje são pilares sociais. Porto Alegre precisa mesmo de uma mudança com as eleições municipais. (Paula Dias Caffarate)